Cвет Мурано

В Венеции третий раз проходит выставка Murano Illumina il Mondo («Мурано освещает мир»). По замыслу организаторов она должна не только продемонстрировать миру новый дизайнерский свет, но и напомнить, что источники этого света уже много столетий подряд рождаются здесь, в стеклодувных мастерских острова Мурано.

Магазин Barovier & Toso Фото: Barovier & Toso Дизайнер Лука Никетто Фото: Barovier & Toso

Наполеон назвал площадь Сан-Марко одной из самых красивых гостиных в мире — своей торжественностью она показалась ему похожей на огромный бальный зал. Третий год подряд эту открытую морским ветрам гостиную освещают люстры, созданные известнейшими художниками и дизайнерами в сотрудничестве с муранскими стеклодувами. Кандидатуры авторов тщательно отбираются кураторским комитетом выставки, в состав которого входят историки и эксперты по художественному стеклу XX века, научный директор Фонда городских музеев Венеции, кураторы и координаторы связей между художниками и мастерами.

На выставке Murano Illumina il Mondo

Фото: Barovier & Toso На выставке Murano Illumina il Mondo

Фото: Barovier & Toso

С ноября по март аркады дворца Старых Прокураций украшают светильники, представляющие собой современные трактовки образа традиционной потолочной люстры, которая появилась еще во времена Византии. В этом году среди избранных — светильник Profilo, спроектированный Лукой Никетто для Barovier & Toso. Тем, кто бывал в стеклодувных мастерских, люстра динамичностью композиции и контрастными спиралями в декоре напомнит процесс создания изделия, начиная с появления сгустка расплавленного стекла из раскаленной печи. Можно разглядеть в этой форме и намек на морских существ, возможно, обитателей Венецианской лагуны.

Светильник Profilo, спроектированный Лукой Никетто для Barovier & Toso Фото: Barovier & Toso

Карьера Никетто началась именно здесь, на острове Мурано, где он вырос и узнал секреты стеклодувного ремесла. Закончив обучение в Венецианском университете архитектуры, вернулся к практике — сначала на мануфактуре Salviati, затем в компании Foscarini, известной инновациями в области светового оборудования. В 2006-м основал Nichetto Studio, а пять лет спустя открыл в Стокгольме вторую студию, в которой венецианские традиции уравновешиваются скандинавским минимализмом. Сегодня Лука занимает пост арт-директора компании Barovier & Toso. Основанная в 1295 году, компания сохраняет многовековые знания и постоянно обогащает их, ведя научные исследования и экспериментируя с дизайном. Лозунг «Идеальный баланс между традициями и инновациями» полностью соответствует принципам Murano Illumina il Mondo. Выставка продлится до 1 марта 2026 года.

Татьяна Филиппова