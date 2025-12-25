Лаундж для коллекционеров

Спутник ярмарки современного искусства Art Basel Miami Beach во Флориде — ярмарка коллекционного дизайна Design Miami. В этом году она отметила 20-летие сильнейшим составом участников и элегантными спецпроектами. Один из них — дебют итальянской марки Henge, сделавшей все, чтобы коллекционеры, звезды кино и сцены, которые слетаются в Майами со всего света, могли отдохнуть от ярмарочной суеты. Итальянцам доверили создание иммерсивного пространства Collectors Lounge, места, где переплетаются искусство, дизайн, технологии и культура ремесленной работы. «Мы хотели создать пространство, которое ощущается одновременно уютным и монументальным»,— говорит основатель Henge Паоло Тормена. Лаундж был открыт с 2 по 7 декабря.

Лаундж бренда Henge на ярмарке коллекционного дизайна Design Miami

Фото: Henge

Фото: Henge

Происходящая из Тревизо компания Henge появилась на дизайнерской сцене всего 15 лет назад. В производстве она использует натуральные материалы высочайшего качества, порой редкие, например ископаемые деревья, камень из тосканских каменоломен, поставляемый для отделки еще со времен Вазари, муранское стекло. В прошлом году Henge открыла и собственный шоурум в Design District Майами. А сотрудничество с известными дизайнерами в создании коллекций мебели и светильников говорит само за себя. Среди постоянных авторов Henge — Уго Каччиатори, который и оформил лаундж.

Лаундж бренда Henge на ярмарке коллекционного дизайна Design Miami

Фото: Henge

Фото: Henge

По первому образованию Каччиатори архитектор и к тому же отлично знает материалы, с которыми работает: он из династии тосканских владельцев мраморных карьеров и скульпторов. Каччиатори называет себя декоративным минималистом и борцом с претенциозной, псевдохудожественной эстетикой. Вместе с Henge он делает вещи, способные поразить «чистотой, свободой подхода и четким видением».

Лаундж бренда Henge на ярмарке коллекционного дизайна Design Miami

Фото: Henge

Фото: Henge

В центре его лаунджа в Майами — огромный скульптурный стол в окружении футуристических пуфов. Вокруг расположились зоны с уютными модульными диванами и литыми металлическими столиками (модель He 150 дизайна Каччиатори) и стеной из муранского стекла со световой инсталляцией. В барной зоне, облицованной металлическими панелями с патиной, разместилась монументальная стойка из фиолетового кварцита. Стены с легким металлическим блеском улавливали естественный свет. Пространство также освещали подвесные светильники Spyder 80 дизайна Массимо Кастаньи, создавая театральный эффект,— модель в числе бестселлеров бренда.

Олег Краснов