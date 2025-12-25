Выставки искусства и дизайна

Maison & Objet и Paris Deco Off

В январе Париж станет Меккой дизайна: здесь одновременно будут проходить крупнейшая интерьерная выставка Maison & Objet и фестиваль декора Paris Deco Off. Среди участников — тысячи производителей мебели и предметов для дома со всего мира, а также десятки мастерских, дизайн-бюро и интерьерных студий французской столицы, которые в эти дни открывают двери для всех. Новые коллекции тканей показывают текстильные шоурумы.

Главная тема Maison & Objet 2026 — «Прошлое открывает будущее». Уже известно, что звание дизайнера года досталось любителю апсайклинга Гарри Нуриеву (Crosby Studio).

Париж

Paris Deco Off

14–17 января

Maison & Objet

15–19 января

«Все напоказ?»

Нынешняя экспозиция в московской городской усадьбе XVIII века в 1-м Казачьем переулке — своеобразное продолжение выставочного хита «Будущее воспоминаний», прошедшего в первой половине этого года в доме Демидовых на Новой Басманной. Она так же касается истории места, так же выстроена на диалоге современного и старого искусства с классической архитектурой. Во «Все напоказ?» на трех этажах особняка — его последним владельцем был купец З. Персиц, устроивший в одной из комнат синагогу,— выставлены работы около 30 художников, многие из которых сделаны специально для экспозиции. Среди участников — Гриша Брускин, Валерий Гриковский, Леонид Тишков и другие.

Москва

До 26 апреля

Brafa

Один из старейших антикварных смотров примет около 150 галерей из 18 стран мира. Они покажут редкости во всех категориях рынка, от древнеегипетских и римских артефактов и старых мастеров до современной коллекционной мебели и декора. В числе потенциальных хитов — ранний офорт Рембрандта с автопортретом, полотна Питера Брейгеля Младшего и Корнеля де Лиона, письменный cтол эпохи Людовика XV работы Жака Дюбуа, ожерелье Рене Лалика, крупное полотно Кита Харинга, авангардистские вещи Шарлотты Перриан, Хорхе Зальзупина и Лины Бо Барди.

Брюссель

25 января—1 февраля

«Пантикапей. Из прошлого в будущее»

Выставка отмечает 80-летие Боспорской археологической экспедиции в Керчи, затеянной в 1945 году сотрудниками Пушкинского музея и не прекращающейся до сих пор. В ходе раскопок было сделано немало открытий, в том числе установлено время основания Пантикапея, столицы Боспорского царства,— последняя четверть VII века до н. э. Это, по мнению ученых, дает основания назвать Керчь «самым древним непрерывно существующим городом на территории современной России». В экспозицию включены многочисленные античные артефакты из коллекций Пушкинского музея, Эрмитажа, Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Нижний Новгород, Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина

До 1 марта

«Коллекция. ЗИЛАРТ»

Музейно-выставочный центр открывается на месте несостоявшегося проекта «Эрмитаж-Москва». Теперь здесь частный музей, в основу которого легла эклектичная коллекция Андрея Молчанова, в которой есть место старому и новому искусству, африканской и советской скульптуре. В пятиэтажном здании по проекту архитектора Сергея Чобана есть просторный атриум, три выставочных этажа, большое кафе и сувенирный магазин. Постоянной экспозиции в центре не будет, но два-три раза в год зрителей будут ждать обновленные выставки. Первые три — «Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве», «Африканское искусство: боги, предки, жизнь» и тотальная инсталляция Гриши Брускина «Dies Illa» продлятся почти год.

Москва

Со 2 декабря

