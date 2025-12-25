Издания об архитектуре, искусстве и дизайне
Василий Демин, Татьяна Пластова, Николай Пластов
«Масловка. Городок художников»
«Астер»
Обложка книги «Масловка. Городок художников»
Фото: Астер
К открытию этой осенью музейного центра «Масловка. Городок художников» управляющий проектом и коллекционер Василий Демин выпустил том с таким же названием. Стоит отметить, что это не каталог собрания или выставки, а полноценная детальная история легендарного места и его обитателей. В альбоме собраны эссе о главных художниках, которые жили в арт-коммуне, произведениях, здесь созданных и впоследствии разошедшихся по российским и западным коллекциям. Бонусом идут ранее не публиковавшиеся работы, найденные при создании центра.
Роберта Тенкони, Висенте Тодоли
Maurizio Cattelan: Beware of Yourself
Pirelli HangarBicocca
Marsilio Arte
Обложка книги Maurizio Cattelan: Beware of Yourself
Фото: Marsilio Arte
Это новый альбом Маурицио Каттелана, фантазера и провокатора от искусства, насмешника, делающего столь тонкие и ироничные вещи, что миллионы долларов за них готовы платить сами объекты его художественной критики. Издание к 40-летию творчества Каттелана вышло, когда международная слава художника достигла апогея. Его выставки неустанно кочуют по мировым музеям, а на аукционах бьют рекорды и его «Комедиант» — банан, приклеенный скотчем к стене, и «Америка» — действующий унитаз из чистого золота. В книге собраны ретроспектива прославивших его работ, а также интервью разных лет.
Ребекка Гарднер
A Screaming Blast: Exceptional Entertaining
Rizzoli
Альбом, особенно актуальный в преддверии череды новогодних праздников. Ребекку Гарднер называют хореографом торжеств, за организацией вечеринок в ее компанию Houses & Parties обращаются поп-дивы, звезды Голливуда и миллиардеры. Недаром предисловие к альбому написала режиссер София Коппола, чье видение нередко совпадает со взглядами Гарднер на искусство оформления. Обладающая утонченным вкусом и чувством юмора, Ребекка Гарднер знает буквально все об организации торжеств: в какой точке мира можно заказать самые изысканные салфетки для сервировки, а в какой — лучшую икру. В книге она делится секретами мастерства на примере полутора дюжин устроенных ею вечеринок по разным поводам.
Пьер Пассебон, Николя Матеус
Jacques Grange: New Projects
Flammarion
Имя 81-летнего Жака Гранжа, патриарха изящных интерьеров, известно, вероятно, всем. Но в первую очередь — собирателям искусства и арт-дилерам. Большинству ведущих мировых коллекционеров именно он обставлял собрания фантастической мебелью и наполнял предметами декора разных стран и народов, скрупулезно выискивая связи между африканской статуэткой и барочной мадонной или древнеегипетским саркофагом и пейзажем Моне. Новое издание — рассказ о 30 последних проектах мастера со снимками интерьерного фотографа Николя Матеуса, от апартаментов и вилл в Европе и США до отелей и бутиков.
Массимо Листри
Italian Palaces
Taschen
Рим, Милан, Мантуя, Венеция, Болонья, Палермо… Название каждого итальянского города в воображении любого, вероятно, воскресит образ одного из прекрасных палаццо, в котором ему удалось побывать. Теперь воспоминания станут ярче с огромным настольным альбомом флорентийского фотографа Массимо Листри, известного своими мастерскими архитектурными и интерьерными композициями. В издании представлено больше полусотни итальянских дворцов с объемными комментариями автора и рассказами об истории мест, где они расположены. Отличный вариант подарка всем любителям архитектуры, Bel Paese и искусства фотографии.