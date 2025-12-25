Компания Askona пополнила свою коллекцию офисных кресел

Офисное кресло «Тео» от Askona

Фото: Askona Офисное кресло «Тео» от Askona

Фото: Askona

Бренд, широко известный производством матрасов и товаров для здорового сна, теперь представляет полный спектр мебели и аксессуаров для дома — от кроватей и подушек до кухонь и офисной мебели. Среди новинок — компактное, яркое кресло «Тео», которое отлично будет смотреться и в детской, и в рабочем кабинете. Каркас сделан из натурального дерева, эргономичная спинка разработана с учетом анатомии тела человека, обивка прочная и износостойкая. Бонус — механизм качания с блокировкой.

Море комфорта и приватности

В отеле Jumeirah Beach Hotel

Фото: Jumeirah Group В отеле Jumeirah Beach Hotel

Фото: Jumeirah Group

На семейном курорте Дубая Jumeirah Beach Hotel доступны для бронирования обновленные виллы Al Bahar — для тех, кто ценит комфорт и приватность. Название переводится с арабского как «море» и приглашает к пляжному отдыху. Предлагаются варианты с одной, двумя и тремя спальнями. Интерьеры всех 19 вилл разработаны дизайнером Сахар ал-Ясир из дубайской студии La Bottega UAE, которая выбрала для них современный стиль, природную гамму и фактурные натуральные материалы, дополнив обстановку деталями и аксессуарами в арабском стиле.

Ход конем

Новогодние аксессуары с лошадями от фабрики Giorgetti

Фото: Giorgetti Новогодние аксессуары с лошадями от фабрики Giorgetti

Фото: Giorgetti

В преддверии Нового года фабрика Giorgetti представила аксессуары, посвященные главному символу наступающего года по восточному календарю — Огненной Лошади. В коллекцию входят три предмета: органайзер для мелочей, подвеска на сумку и ваза. Объекты в виде лошадей выполнены с использованием натуральной кожи контрастных расцветок — любимого материала Giorgetti — и станут отличным подарком к празднику. Идеей дизайнеров было дать вторую жизнь коже, оставшейся от мебельного производства. Коллекцию назвали Nuvola (ит. «облако»), по замыслу авторов она олицетворяет внутреннюю свободу и силу воображения.

Под колпаком

Настольная лампа Tack

Фото: Porada

Настольная лампа Tack — работа Данило Радичи для Porada. Она напоминает витрину в музее, где под стеклянным колпаком хранится ценный экспонат, или изысканное блюдо, на котором подают главный деликатес. В центре спрятан маленький шарик — источник света. Конструкция из ореха каналетто стоит на прочной ножке, плавно переходящей в основание-поднос, на который удобно складывать мелочи. Помимо версии с абажуром из дымчатого и внутренним диффузором из белого матового стекла модель выпускается с полностью белым верхом из опалового стекла.

Лаконичный и элегантный

Диван Joan от Poliform

Фото: Poliform Диван Joan от Poliform

Фото: Poliform

Новый диван Joan от Poliform дизайнера Жана-Мари Массо подобен костюму, сшитому на заказ: у него лаконичная форма, сбалансированные пропорции, дорогая обивка и элегантные детали вроде изящного канта в тон или контрастного цвета в швах подушек. Модель может быть обтянута кожей, бархатом или другими тканями, чехол съемный для упрощения ухода за мебелью.

Устойчивый хит

Стол Lambda дизайна Джузеппе Бавузо

Фото: Rimadesio Стол Lambda дизайна Джузеппе Бавузо

Фото: Rimadesio

Стол Lambda дизайна Джузеппе Бавузо — хит коллекции Rimadesio 2025 года. Своим названием он обязан основанию, состоящему из двух частей, которые сходятся наверху, напоминая греческую букву лямбда (?). Модель на вид очень легкая, но на деле чрезвычайно прочная и устойчивая: внутри конструкции скрыт стальной утяжелитель, а сердцевина из МДФ усилена двойными алюминиевыми пластинами. Новинка выпускается из дерева, мрамора и других материалов. Особенно эффектна новая отделка Terrae из смеси минеральных порошков, имитирующая шероховатость природного камня.

Черное и белые

Кресло Nepal от Паолы Навоне

Фото: Baxter Кресло Nepal от Паолы Навоне

Фото: Baxter

В 2011 году Паола Навоне создала для Baxter кресло Nepal, которое сразу стало популярным. Фабрика выпустила лимитированную версию Nepal Black Special Edition в черном цвете. «Это "черная овца" в многочисленном стаде белых овечек,— говорят в Baxter.— В мире, где царит однообразие, это кресло становится маленьким манифестом индивидуальности, которая не пытается подстроиться под большинство». Модель выпущена в 100 экземплярах. В Москве кресла можно приобрести в шоуруме Baxter Gallery.

Вещь в движении

Комод серии Progetti Compiuti дизайна Сиро Кураматы

Фото: FreeDom Interiors Комод серии Progetti Compiuti дизайна Сиро Кураматы

Фото: FreeDom Interiors

В московском шоуруме Freedom Interiors огромный выбор дизайнерских подарков на любой вкус: посуда, аксессуары, светильники, а также — для тех, кто ищет что-то более основательное,— предметы мебели. Среди них есть и знаковые вещи вроде комода серии Progetti Compiuti дизайна Сиро Кураматы для Cappellini. Созданный в 1970-е годы, он не утратил актуальности и сегодня, это настоящий арт-объект, веселый и фантазийный. Нарочито искаженная, будто бы танцующая форма — в духе актуального тренда на сюрреализм в интерьере. Благодаря колесикам шкаф легко передвигать с места на место, что очень удобно для тех, кто любит вносить изменения в интерьер. Внутри много вместительных выдвижных ящиков (в одной из моделей их 49), что делает комод максимально функциональным.

Интерпретация классики

Кресло Linea для Molteni & C

Фото: Molteni & C Кресло Linea для Molteni & C

Фото: Molteni & C

Кресло Linea было создано для Molteni & C арт-директором бренда Винсентом Ван Дуйсеном и соединило в себе все, за что так ценят бельгийца: вневременной дизайн, практичность, умелую игру с классикой, интерпретированной в модном, актуальном ключе. Знатоки заметят здесь отсылку к стилистике midcentury — это литые металлические ножки, как у культовых модернистских предметов (например, стола Tulip Ээро Сааринена). Интересная деталь: спинка кресла не цельная, а с вырезом, который делает ее визуально более легкой и элегантной без ущерба общему обволакивающему эффекту кокона.

Чудо техники

Тумбу под телевизор Fidelio дизайнера Роберто Лаццерони

Фото: Poltrona Frau x Leica Тумбу под телевизор Fidelio дизайнера Роберто Лаццерони

Фото: Poltrona Frau x Leica

Тумбу под телевизор Fidelio дизайнер Роберто Лаццерони разработал в 2018 году. Теперь, благодаря сотрудничеству Poltrona Frau с компанией Leica, эта модель была усовершенствована и получила расширенный функционал. В центре находится выдвижной ящик для лазерного проектора Leica Cine 1 100'', под верхним фасадом скрывается встроенный 100-дюймовый экран — он автоматически поднимается с помощью электропривода, когда проектор включается, и опускается, когда тот выключен. Корпус шкафа выполнен из массива ясеня и шпонированной ясенем березовой фанеры и обшит изнутри кленом. Тумба продается отдельно и может использоваться с любыми другими проекторами, но идеальный «мэтч» и максимально качественная работа гарантированы именно с Leica.

Кресло для интроверта

Певец Робби Уильямс и созданное им кресло Introvert Фото: Dave Benett Кресло Introvert созданное Робби Уильямсом для бренда Moooi Фото: Moooi Следующая фотография 1 / 2 Певец Робби Уильямс и созданное им кресло Introvert Фото: Dave Benett Кресло Introvert созданное Робби Уильямсом для бренда Moooi Фото: Moooi

Знаменитости нередко увлекаются дизайном. Достаточно вспомнить опыты Бреда Питта и Ленни Кравица, у которых есть авторские коллекции мебели. Недавно к числу звезд, решивших попробовать себя в этом амплуа, присоединился Робби Уильямс. Он создал для бренда Moooi кресло Introvert — убежище для тех, кто устал от информационного шума и хочет на время укрыться от суеты. «В современном мире, где редко удается "замедлиться", нам необходимо место, где можно передохнуть,— говорит музыкант.— Мягкая ткань и плавные изгибы этого кресла создают ощущение спокойствия и комфорта и напоминают о великой силе искусства и дизайна менять не только наши дома, но и то, как мы себя в них чувствуем».

Изменяемый ландшафт

Диванная группа Loungescape от Антонио Читтерио

Фото: FlexForm Диванная группа Loungescape от Антонио Читтерио

Фото: FlexForm

Антонио Читтерио и фабрика Flexform представили новую совместную разработку для гостиной — диванную группу Loungescape (объединив в названии слова «лаундж» и «пейзаж» — landscape). Мягкие мебельные модули разных форм по замыслу автора формируют комфортный и визуально привлекательный «ландшафт» для отдыха и непринужденного общения. Благодаря скошенным основаниям элементов мебель выглядит менее массивной. Большой выбор размеров и конфигураций позволяет создавать самые разные композиции и адаптировать модели к любому пространству.