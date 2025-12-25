Новогодний экспромт

Каждый год в декабре приходится решать извечный вопрос: как отмечать Новый год? Хочется, конечно, это сделать по-новому, непривычным для себя образом, чтобы перелистнуть страницу. И как оформить торжество? Тут тоже масса сомнений: выбрать классику — свечи и хрусталь, строгий скандинавский стиль, а может, что-то совсем смелое, не вписывающееся ни в какие каноны?

Фото: Yan Yugai

Но трендсеттеры от моды и дизайна всегда приходят на помощь. Вот и в этом году кто-то предлагает не ставить елку, а подвесить ее к потолку или заменить на живописно изогнутые ветки, украшенные новогодними шарами. Другие — неожиданно украсить живую ель живыми цветами — розами или амариллисами. Экологический тренд на деревянные игрушки, не покрытые краской и лаком, набирает обороты. Полностью натуральное оформление в моде, даже для елок. Мебель в праздничной гостиной также может быть необычной. Например, один из героев этого номера, итальянский дизайнер Якопо Фоджини, придумывает фантазийные модели — вроде плетеных кресел из цветного поликарбоната или столиков с алебастровыми топами. Даже семейный диван может иметь форму белого медведя — как в гостиной на нашей обложке. Когда еще решиться на все эти эксперименты, если не под Новый год! Какие бы смелые идеи вы ни задумали осуществить, важно не забывать, что традиционная часть праздничной программы неизменна — это подарки. Дизайнерские, технологичные, предметы сервировки, гаджеты — последние разработки ищите в новых рождественских коллекциях.

Новогодний декор, Broste Copenhagen
Фигурка лошади, Lalique
Кресло Grinza White, Edra, дизайн Estudio Campana, специальный выпуск к зимним Олимпийским играм 2026
Новогодний декор Riva 1920

