В Челябинской области задержали пять человек за нападение на участника СВО

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области задержали в Челябинске и Златоусте пятерых членов преступной группы, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе в нападении на участника специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, в мае-ноябре 2025 года ранее судимые сообщники в возрасте от 37 до 54 лет неоднократно вымогали деньги у жителя Златоуста — участника СВО, а также совершили в отношении него разбойной нападение, грабеж и кражу. Общая сумма ущерба составила 2,5 млн руб., выплаченных военному в качестве компенсации за ранение. У другого потерпевшего они открыто похитили автомобиль Toyota Camry, угрожая при этом насилием.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о вымогательстве (п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ), краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), грабеже (п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По местам проживания фигурантов и в их машинах провели 11 обысков. Изъято имущество, приобретенное на деньги потерпевшего, автомобиль Kia, 2 тыс. долларов и газовый пистолет. Сообщников заключили под стражу.

Виталина Ярховска