«Следим за Майами»

В Кремле отрицательно оценивают европейские и украинские поправки к мирному плану президента США. Между тем в Майами проходят переговоры российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева с американскими коллегами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Процесс оценивается как конструктивный. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что до Нового года позитивный результат достигнут не будет.

Хорошо известный американский курорт Майами нынче стал центром переговоров по Украине. Российский посланник Кирилл Дмитриев находится на месте, встречается с представителями Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Процесс идет конструктивно — это дежурная формула, которая означает, что общение продвигается хорошо, но результат пока неочевиден. Между тем в Кремле дают понять, что не признают поправки Европы и Киева в презентованный американский мирный план, состоящий непонятно уже из скольких пунктов. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, трехсторонняя встреча президентов США, России и Украины — то, на чем настаивает Владимир Зеленский, а также в принципе поддерживает Дональд Трамп — никак не прорабатывается.

В Майами действительно проводятся конструктивные переговоры, но как подчеркивают в Москве, речь в первую очередь идет о диалоге российской и американской делегаций. Что касается украинцев, об этом нам ничего не известно. Иными словами, с Киевом мы дело иметь не желаем. Вот на таком фоне в западном мире наступает предрождественская неделя. Время готовиться к праздникам и дарить друг другу подарки. Деловая активность традиционно идет на спад. В четверг, 25 декабря, истекает очередной дедлайн Дональда Трампа относительно подписания мирного соглашения по Украине. Судя по ситуации, на сегодняшний день шансов, что подобное произойдет, немного.

Непохоже, чтобы позиции сторон хоть в чем-нибудь совпадали. Можно, конечно, уверовать в рождественское или новогоднее чудо. В теории, конечно, такой вариант исключать нельзя. Однако с высокой долей вероятности нас ждет еще один военный год. Европа, несмотря на все трудности и противоречия, нашла решение, как выделить Киеву финансирование на очередные 12 месяцев. Российские активы не изъяли, следовательно, резкого обострения с Москвой не случилось. Однако дальнейшая судьба этих средств остается неопределенной. Поставки оружия из США продолжаются. По крайней мере, нигде не написано, что они прекратились. Что касается Дональда Трампа, у него есть еще три года на завершение всех войн на Земле.

Поэтому, как можно предположить, президент Соединенных Штатов вполне может быть морально готов к тому, чтобы перенести дедлайн на новый срок или сделать вид, что все идет по плану, и мир скоро наступит. При том что министр финансов Скотт Бессент ранее не исключил введения новых антироссийских санкций, если это потребуется.

Но вернемся к свободной Европе. Там достаточно неожиданно пришли к выводу, что, мол, нечего сидеть и ждать у моря погоды, нужно самостоятельно вернуть себя за стол переговоров. Как это сделать? Наладить диалог с Владимиром Путиным через голову Трампа. Смысл в том, что политика изоляции президента России себя не оправдала, поскольку Вашингтон с ним общается напрямую. Однако говорить желательно от всего Евросоюза для усиления позиции.

На лидерство в этом вопросе традиционно претендует Эмманюэль Макрон, который, как пишут газеты, фактически предал коллегу Фридриха Мерца и сорвал процесс изъятия российских активов прямо в последний момент. Кремль заявил, что готов к диалогу, но ему должны перестать читать нотации. Не хочется как-то проявлять неуважение к президенту Франции, однако, как показывает практика, за что бы он ни брался, все заканчивается как всегда. Не то чтобы провалом, но без прорыва, скажем так. То он в Одессу войска вводит, но потом отказывается, то пытается установить мир на Ближнем Востоке, признает палестинское государство, но в результате всех мирит все тот же Дональд Трамп. И Путину он не раз уже звонил. Сложно иметь дело с лидером, который постоянно меняет позицию. Хотя почему бы и нет? Вдруг на этот раз получится?

Дмитрий Дризе