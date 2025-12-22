«Следим за Майами»
Дмитрий Дризе — о приближении дедлайна Дональда Трампа
В Кремле отрицательно оценивают европейские и украинские поправки к мирному плану президента США. Между тем в Майами проходят переговоры российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева с американскими коллегами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Процесс оценивается как конструктивный. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что до Нового года позитивный результат достигнут не будет.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Хорошо известный американский курорт Майами нынче стал центром переговоров по Украине. Российский посланник Кирилл Дмитриев находится на месте, встречается с представителями Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Процесс идет конструктивно — это дежурная формула, которая означает, что общение продвигается хорошо, но результат пока неочевиден. Между тем в Кремле дают понять, что не признают поправки Европы и Киева в презентованный американский мирный план, состоящий непонятно уже из скольких пунктов. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, трехсторонняя встреча президентов США, России и Украины — то, на чем настаивает Владимир Зеленский, а также в принципе поддерживает Дональд Трамп — никак не прорабатывается.
В Майами действительно проводятся конструктивные переговоры, но как подчеркивают в Москве, речь в первую очередь идет о диалоге российской и американской делегаций. Что касается украинцев, об этом нам ничего не известно. Иными словами, с Киевом мы дело иметь не желаем. Вот на таком фоне в западном мире наступает предрождественская неделя. Время готовиться к праздникам и дарить друг другу подарки. Деловая активность традиционно идет на спад. В четверг, 25 декабря, истекает очередной дедлайн Дональда Трампа относительно подписания мирного соглашения по Украине. Судя по ситуации, на сегодняшний день шансов, что подобное произойдет, немного.
Непохоже, чтобы позиции сторон хоть в чем-нибудь совпадали. Можно, конечно, уверовать в рождественское или новогоднее чудо. В теории, конечно, такой вариант исключать нельзя. Однако с высокой долей вероятности нас ждет еще один военный год. Европа, несмотря на все трудности и противоречия, нашла решение, как выделить Киеву финансирование на очередные 12 месяцев. Российские активы не изъяли, следовательно, резкого обострения с Москвой не случилось. Однако дальнейшая судьба этих средств остается неопределенной. Поставки оружия из США продолжаются. По крайней мере, нигде не написано, что они прекратились. Что касается Дональда Трампа, у него есть еще три года на завершение всех войн на Земле.
Поэтому, как можно предположить, президент Соединенных Штатов вполне может быть морально готов к тому, чтобы перенести дедлайн на новый срок или сделать вид, что все идет по плану, и мир скоро наступит. При том что министр финансов Скотт Бессент ранее не исключил введения новых антироссийских санкций, если это потребуется.
Но вернемся к свободной Европе. Там достаточно неожиданно пришли к выводу, что, мол, нечего сидеть и ждать у моря погоды, нужно самостоятельно вернуть себя за стол переговоров. Как это сделать? Наладить диалог с Владимиром Путиным через голову Трампа. Смысл в том, что политика изоляции президента России себя не оправдала, поскольку Вашингтон с ним общается напрямую. Однако говорить желательно от всего Евросоюза для усиления позиции.
На лидерство в этом вопросе традиционно претендует Эмманюэль Макрон, который, как пишут газеты, фактически предал коллегу Фридриха Мерца и сорвал процесс изъятия российских активов прямо в последний момент. Кремль заявил, что готов к диалогу, но ему должны перестать читать нотации. Не хочется как-то проявлять неуважение к президенту Франции, однако, как показывает практика, за что бы он ни брался, все заканчивается как всегда. Не то чтобы провалом, но без прорыва, скажем так. То он в Одессу войска вводит, но потом отказывается, то пытается установить мир на Ближнем Востоке, признает палестинское государство, но в результате всех мирит все тот же Дональд Трамп. И Путину он не раз уже звонил. Сложно иметь дело с лидером, который постоянно меняет позицию. Хотя почему бы и нет? Вдруг на этот раз получится?