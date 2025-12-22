Жительницу Сарапула обвинили в мошенничестве в сфере ЖКХ

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для 50-летней жительницы Сарапульского района, обвиняемой в мошенничестве (ст. 159 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что с 2008 года фигурантка предоставляла услуги бухгалтера нескольким товариществам собственников жилья, включая ТСЖ «Калинина, 18». С 2022 по 2024 годы, используя служебное положение, она формировала фиктивные платежные поручения и переводила средства ТСЖ на счет своего родственника, указывая ложные сведения об оплате несуществующих услуг. В результате ее действий ТСЖ понесло ущерб 733,2 тыс. руб.

Подозреваемая признала свою вину. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 28 дней, до 17 февраля 2026 года.

Анастасия Лопатина