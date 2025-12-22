Апелляция оставила в силе приговор владельцу и экс-руководителям пермского завода «Телта»

Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы владельца АО «Пермский телефонный завод „Телта“» Игоря Морозова, экс-директора предприятия Алексея Высокова и главбуха Елены Гришиной. Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники, в результате приговор первой инстанции был оставлен без изменений.

Напомним, решением Мещанского суда Москвы все трое были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Суд согласился с версией гособвинения, что фигуранты похитили свыше 33 млн руб., выделенных предприятию на выполнение гособоронзаказа по поставке полевых телефонов. Как считают силовики, господин Морозов, Алексей Высоков и Елена Гришина, а также военпред Алексей Пальмов предоставили заведомо ложные сведения о стоимости комплектующих и использовали в производстве более дешевые китайские детали.

С обвинением согласился лишь господин Пальмов, который в итоге отделался условным сроком. Игорь Морозов был приговорен к семи годам лишения свободы. Алексей Высоков и Елена Гришина с учетом предыдущих приговоров получили по семь с половиной лет колонии общего режима. Вину из них никто не признал. В апелляционных жалобах осужденные указывали, что не могли похитить средства, поскольку контракт с минобороны на поставку телефонов был для предприятия убыточным. Использование китайских комплектующих при производстве телефонов они также отрицают.