Умер бывший зампред комитета заксобрания Оренбургской области по бюджетной политике Евгений Сусоев

На 74-м году жизни умер бывший зампредседателя комитета Законодательного Собрания Оренбургской области по бюджетной, налоговой и финансовой политике, экс-глава администрации Ташлинского района Евгений Сусоев. Об этом сообщили в правительстве региона.

Евгений Денисович Сусоев родился 11 ноября 1952 года в пос. Привольный Ташлинского района Оренбургской области. Выпускник Илекского зоотехникума, Оренбургского сельскохозяйственного института.

Трудовую деятельность начал зоотехником отделения совхоза «Магнитострой». Работал управляющим отделениями совхоза «Магнитострой», председателем колхоза им. Шевченко Ташлинского района. Возглавлял районное управление сельского хозяйства. С 1989 по 1991 год — председатель райисполкома, с 1991 по 2003 год — глава администрации Ташлинского района. С 2004 года по 2012 год руководил ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области».

Прощание с Евгением Сусоевым пройдет 23 декабря с 9:00 до 11:00 в Похоронном доме на ул. Монтажников, 29б в Оренбурге.

Сабрина Самедова