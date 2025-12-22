Абонент вне зоны диагноза

Каждый третий врач в России готов дать пациенту личный номер телефона или контакт в мессенджере для консультации — таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Актион медицина». Почти столько же медиков категорически против подобной практики. Опрошенные “Ъ” руководители клиник не поддерживают подобное общение с пациентами, но признают, что иногда оно необходимо. Минздрав не запрещает такую коммуникацию, но напоминает о важности конфиденциальности.

Профессиональный сервис «Актион медицина» опросил 1,2 тыс. врачей о том, как они взаимодействуют с пациентами и коллегами в нерабочее время. Выяснилось, что каждый третий врач (32,7%) часто дает пациентам личный номер телефона или контакт в мессенджере, чтобы оперативно проконсультировать о лечении. Еще 6,5% делают это «время от времени». Однако 38,5% медиков категорически не готовы делиться контактами, а 14,25% используют для этого отдельный телефонный номер.

Большинство врачей (42,4%) используют для общения с пациентами WhatsApp (см. таблицу), на втором месте Telegram (23,2%).

Отечественный Max был упомянут 15 респондентами. Почти половина медиков вовсе не используют соцсети и мессенджеры для связи с пациентами. Интересно, что почти четверть врачей (23,8%) получили от руководства рекомендацию не общаться с пациентами через иностранные мессенджеры. Но 64,6% заявили, что в их организации таких указаний не было.

При общении в мессенджерах неизбежно возникает вопрос защищенности канала связи и передаваемых персональных данных, говорит ведущий эксперт «Актион медицина» Наталья Журавлева. Она, впрочем, указывает на двойные стандарты пациентов: многие из них боятся утечки личной информации, но в тяжелой ситуации не задумываясь пересылают в пациентские и врачебные чаты свои медицинские выписки, результаты консультаций и анализов. Вопрос с законностью такой переписки не урегулирован до конца, говорит госпожа Журавлева: «Любое дистанционное общение с пациентами по поводу их заболеваний и коррекции лечения с точки зрения закона приравнивается к телемедицинской консультации. А проводить их врач "не на работе" не имеет права, как и ставить диагноз».

Впрочем, есть и другие мнения. Совладелец сети «Клиники доктора Омарова» Зарема Омарова считает, что законодательство не содержит прямого запрета консультирования пациентов по телефону или в мессенджерах. Этот вопрос больше зависит от корпоративной культуры конкретной медорганизации, говорит она:

«Мы воздерживаемся от перехода в личные мессенджеры. Всегда есть риск, что рекомендации могут быть неправильно поняты пациентом, а его личные данные скомпрометированы».

В сети Grand Clinic также запрещено предоставлять консультации пациентам в любых мессенджерах, говорит ее руководитель Ольга Шуппо: «Но есть ситуации, когда мы даем свои личные мобильные номера — если пациент проходит сложное лечение, ему требуется особая маршрутизация в рамках клиники, либо накануне длительных выходных дней или периода каникул».

Управляющий партнер клиники ранней реабилитации «Три сестры» Анна Симакова полагает, что решение не в запретах, а в создании «удобной и защищенной» альтернативы: «В нашей клинике у всех врачей и пациентов есть корпоративные сим-карты и почта для связи с пациентами. Это позволяет быть на связи, не раскрывая личные номера. Все сотрудники проходят обучение навыкам эффективного общения. На тренингах отдельно разбирается тема того, как выстраивать границы с пациентами, например, соблюдать часы доступности». Главный врач клиники Estetus Севак Барсегян обращает внимание, что медикам «нужно сохранять дистанцию», чтобы не выгорать и не «испытывать круглосуточный стресс», получая сообщения ночью.

Вся коммуникация между врачом и пациентом должна осуществляться через защищенные каналы, говорит юрист по медицинскому праву, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко:

«Но даже при наличии служебных устройств их безопасность не гарантирована, а доступность ограничена рабочими часами. В критических ситуациях пациенты и врачи вынужденно переходят на личные телефоны, увеличивая риски».

«Вне рабочего времени врачи не имеют обязанности общаться с пациентами или консультировать их по срочным вопросам. Однако каждый медработник вправе самостоятельно решить, делиться личными контактами и общаться тем или иным способом с пациентом или нет,— заявил “Ъ” начальник управления стратегического развития здравоохранения ЦНИИОИЗ Минздрава России Денис Тюфилин.— Отдельно стоит сказать, что при личном взаимодействии с пациентом важным моментом является строгое соблюдение законодательства о персональных данных».

