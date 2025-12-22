Главе Альшеевского района внесли представления из-за бюджетных нарушений

Контрольно-счетная палата Башкирии выявила нарушения при составлении и исполнении бюджета Альшеевского района, сообщает пресс-служба государственного аудита.

Например, с ошибками утверждены и реализованы муниципальные программы на общую сумму 188,2 млн руб., что привело к неправильному планированию и использованию финансирования. Кроме того, часть из 17 муниципальных программ не актуализирована, что, полагают в КСП Башкирии, создало риски недостижения целей социально-экономического развития района.

Нарушения нашлись и в управлении и распоряжением муниципальным имуществом: его реестр сформирован не полностью, в документе имеются объекты без закрепления за муниципальными предприятиями и учреждениями.

Ко всему прочему, бюджет Альшеевского района недополучил 17 млн руб. из-за ошибок при расчете начальной цены аренды земельных участков и 12 фактов неправильного применения арендных ставок.

По итогам проверки главе районной администрации Наилю Абелгузину направлены представления для устранения нарушений.

Идэль Гумеров