Челябинская область вошла в топ-25 регионов по социально-экономическому развитию

Челябинская область заняла 23 место в итоговом рейтинге регионов, объединяющем экономические и социальные показатели субъектов. Результаты 2025 года опубликовали «РИА Новости».

Челябинская область получил 61,3 рейтингового балла, прибавив за год 3,7 балла. Это позволило региону подняться с 25-ой позиции на 23-ю.

Итоговый балл рассчитан как среднее арифметическое баллов в рейтингах, выпущенных «РИА Новости» в 2025 году: по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности населения здоровому образу жизни.

Лидерами списка стали Москва (86,8 балла; +0,3 балла), Санкт-Петербург (85; +1,6), Московская область (81,9; +3,9), Республика Татарстан (78,2; +4,2) и Свердловская область (70,6; +4,1; в прошлом году была на шестом месте). Последние позиции в рейтинге заняли республики Ингушетия (25,8; +0,8) и Тыва (27,3; +1,6), Еврейская автономная область (32,7; +4,3), республики Алтай (33,4; +2,7) и Карачаево-Черкесская (35,5; +4,4).

Виталина Ярховска