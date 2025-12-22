Под Саратовом за 350 млн продают пятиэтажный мельничный комплекс с контрактами

В Саратовской области выставлен на продажу действующий мельничный комплекс. Объект оценивается в 350 млн руб.

Недвижимость расположена в поселке Екатериновка и занимает территорию площадью 3 га. По информации риелторов, предприятие работает на немецком оборудовании, которое было установлено в начале 2000-х годов и затем обновлено.

Мощность мельницы составляет 60 тонн зерна в сутки. Предприятие заключило договоры о поставках своей продукции с хлебобулочными и макаронными фабриками Саратовской области, а также из Пензенской области и Республики Казахстан. В штате компании работает 25 сотрудников.

На территории комплекса имеются складские помещения, элеватор, гараж и авторемонтная мастерская. Обеспечен удобный доступ для железнодорожного и автомобильного транспорта.

Нина Шевченко