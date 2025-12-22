В Удмуртии мужчина устроил пожар, запустив фейерверк в квартире

43-летний мужчина запустил фейерверк на 100 залпов в своей двухкомнатной квартире, что привело к возгоранию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Инцидент произошел 20 декабря в Глазове на ул. Глинки.

Соседи вызвали пожарных после того, как услышали громкие хлопки и почувствовали запах гари. К прибытию спасателей квартира была сильно задымлена, горела мебель. Хозяин квартиры успел эвакуироваться. Пожарные нашли под кроватью кота, который не подавал признаков жизни. Его вынесли на свежий воздух и реанимировали.

Площадь пожара составила 5 кв. м Для ликвидации последствий привлекались 11 человек и 3 единицы техники МЧС России.

