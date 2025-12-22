Тариф на вывоз ТКО в Самарской области поднимут еще на 9,4%

Единый предельный тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Самарской области с октября 2026 года увеличится еще на 9,4% и составит 864, 37 руб. за кубометр. Приказ издал Комитет ценового и тарифного регулирования региона.

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

В ноябре этого года тариф на вывоз мусора увеличили на 35% — с 584,35 руб. до 790,1 руб. Как объяснил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов, тариф не менялся с 2019 года, за это время выросли цены на топливо, технику и оплату труда, кроме того, ужесточились экологические требования.

Министр отметил, что новый тариф позволит увеличить долю перерабатываемых отходов в регионе. В январе 2026 года в Самарской области закроется полигон «Преображенка», что, по оценкам экспертов, обойдется примерно в 8 руб. с человека. Заместитель председателя правительства Виталий Шабалатов тогда же предупредил, что новый тариф будет действовать до октября 2026 года.

Сабрина Самедова