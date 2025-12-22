В Перми за полмесяца демонтировано 15 незаконных НТО

В Перми за первую половину декабря было демонтировано 15 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщается на сайте администрации Перми.

Четыре НТО демонтировано в Свердловском районе: павильон на ул. Куйбышева, 95в, на Вижайской, 14, и два киоска на ул. Краснофлотской, 38, и Николая Островского, 74. В Орджоникидзевском районе убрали три павильона на ул. Первомайской, 10. В Кировском также демонтировано три объекта: лотки для уличной торговли на ул. Маршала Рыбалко, 43а, и на Адмирала Ушакова, 28, а также киоск на ул. Чистопольской, 17.

Два НТО убрали в Индустриальном районе: лоток для уличной торговли на ул. Стахановской, 19/1, и киоск на ул. Мира, 87. В Дзержинском районе демонтированы киоск на ул. Докучаева, 50л, и павильон на ул. Докучаева, 14. В Мотовилихинском районе убрали шиномонтаж на ул. Соликамской, 214.