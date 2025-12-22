Минпромторг утвердил межрегиональный промышленный кластер в Саратовской области

В Саратовской области сформирован первый межрегиональный промышленный кластер, объединивший предприятия из Саратова и Воронежа. Ключевыми участниками стали «Газаппарат», «Саратовский арматурный завод» и воронежские предприятия «Ирбис» и «Специальное машиностроение».

Кластер внесен в федеральный реестр Минпромторга. Они смогут претендовать на льготные кредиты от 2 млрд до 100 млрд руб. при софинансировании от 20% стоимости проекта, субсидии на закупку начальных партий продукции (до 50% затрат) и снижение страховых взносов до 7,6% для участников СПИК 1.0.

Участники уже заключили договоры на три инвестиционных проекта общей стоимостью свыше 400 млн руб. Реализация запланирована на период с 2025 по 2029 годы. АО «Газаппарат» займется разработкой и производством модернизированных пневматических и пневмогидравлических приводов, а ООО «Завод «Нефтегазоборудование» — разработкой и внедрением инновационных решений для подогревателей и теплообменных аппаратов. Следующим этапом станет организация серийного выпуска продукции.

Министр экономического развития региона Андрей Разборов отметил, что первые инвестиционные проекты уже реализуются. По его мнению, сотрудничество участников промышленного кластера поможет удовлетворить рыночный спрос на критически важные компоненты и заложит основу для экспорта технологий.

Нина Шевченко