Председатель комитета по энергетике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Юрий Шевелев накануне Дня энергетика рассказал «Ъ-Урал» о том, как для отрасли прошел 2025 год.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по энергетике СОСПП Фото: Комитет по энергетике СОСПП

— Какие ключевые тенденции определяли развитие энергетики Урала в 2025 году?

— Прежде всего, речь идет о внедрении передовых, отечественных технологий в отрасль. Это касается и генерации, и транспорта электроэнергии, и сбыта электрической энергии. Из знаковых событий я бы отметил начало строительно-монтажных работ по сооружению блока №5 Белоярской АЭС (АО «Концерн Росэнергоатом»).

Что касается вопросов кадрового обеспечения, которая как никогда актуальна для отрасли, стоит отметить повышение интереса молодежи к ТЭК. И хотелось бы отметить ту работу, которую проводят все субъекты отрасли региона по популяризации и повышению престижа профессии. Это очень важно. Тем более облик отрасли видоизменяется, внедряются новые технологии.

— Какие события или инфраструктурные проекты стали наиболее значимыми для энергетики в 2025 году?

— Отрасль региона на сегодня максимально сосредоточена на выполнение своей ключевой функции — обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения жителей Свердловской области и объектов экономики.

Из знаковых объектов можно выделить реконструкцию объектов ПАО «Россети Урал» с увеличением мощности: ПС 110/10 кВ Логиново (Белоярский), Тугулым (Талица), Свердловская (Екатеринбург), а также строительство распределительных сетей 10 кВ для электроснабжения кампуса УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга.

Была проведена модернизация генерирующего оборудования Среднеуральской ГРЭС (ПАО «ЭЛ5-Энерго») с увеличением мощности и повышением надежности.

Рефтинская ГРЭС получила комплексное экологическое разрешение. Оно включает в себя весь перечень необходимых и обязательных требований в области охраны окружающей среды. Это важный этап в реализации мероприятий по снижению экологической нагрузки и переходу на устойчивые модели ведения энергетической деятельности. Например, реализация программы автоматического контроля выбросов позволит вести непрерывный контроль состава уходящих газов, оптимизировать режим горения и снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосфере.

Следует отметить развитие механизмов комплексного развития территорий муниципальных образований Свердловской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Необходима синхронизация планов развития территорий с планами развития электросетевой и другой инфраструктуры.

— Как вы оцениваете эффективность модернизации энергетической инфраструктуры: где заметно снижение аварийности?

— По результатам реализации программы ПАО «Россети Урал» по повышению надежности функционирования электрических сетей, инвестиционной программ и программы технического обслуживания и ремонтов, количество отключений в сети 110 кВ и выше в 2025 году снизилось на 14%, по сравнению с 2024 годом.

Эффективность коммунальной инфраструктуры ограничивается высоким (80% и выше) износом коммунальных сетей муниципальных образований в сфере электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Но тут стоит отдельно подчеркнуть, что в целом подготовка муниципалитетов Свердловской области к отопительному периоду в этом году вышла на качественно новый уровень. Об этом неоднократно говорил губернатор Денис Паслер.

Отопительный сезон текущего года начался с качественно улучшенными показателями.

Регионально правительство уделяет этому вопросу самое пристальное внимание. В этом году отремонтировано более тысячи котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, более 32 тыс. км тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

Работа по обновлению коммунальной инфраструктуры ведется планомерно по всей области. В соответствии с Государственной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области» до 2030 года планируется провести модернизацию более 2 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры на территории 17 муниципальных образований, включая новые котельные, сети и очистные сооружения.

— Чего ожидает отрасль в 2026 году: какие риски и точки роста в энергетике будут определять качество и стоимость коммунальных услуг в городах Урала?

— Специалисты ПАО «Россети Урал» продолжат работы по реконструкции с увеличением мощности и цифровизацией подстанций ПС 110 кВ Керамик и Сибирская (Екатеринбург), Свобода (Сысерть), Рассоха (Белоярский). Это позволит повысить надежность и качество функционирования электросетей в энергосистеме Свердловской области, а также способствовать дальнейшему развитию территорий. Работы ведут в соответствии со схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2026 - 2031 годы.

В 2026 году планируется продолжить работу по модернизации и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры региона в соответствии с программами комплексного развития территорий в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Понятно, что всегда существует риск возникновения тех или иных нештатных ситуаций. Но специалисты различных энергокомпаний ежедневно работают над тем, чтобы эти риски снижать, поддерживая инфраструктуру в работоспособном состоянии. Они готовы в полной мере оперативно ликвидировать нештатные ситуации. Мы ведь с вами живем на Урале. Тут нужно быть всегда готовыми к любым природным явлениям.

Если рассуждать о стоимости коммунальных услуг, то я бы не стал делать каких-либо заявлений. Хочу лишь отметить, что для любой глубокой модернизации коммунальной инфраструктуры всегда нужен источник финансирования. И средства требуются колоссальные. Но любое увеличение тарифов должно сопровождаться заметной работой по уменьшению потерь и повышением качества оказываемых услуг населению. Не стоит забывать об этом.

Беседовала Евгения Яблонская