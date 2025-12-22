Замруководителя исполкома Нижнекамского района назначен Айрат Сайфутдинов

Заместителем руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района по взаимодействию с правоохранительными органами назначен Айрат Сайфутдинов. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель главы района Александр Умников.

На этой должности Айрат Сайфутдинов сменил Артура Салахова. С 2004 по 2018 год господин Сайфутдинов работал в Нижнекамской городской прокуратуре, сначала в должности старшего следователя, затем заместителя прокурора.

Также на деловом понедельнике объявили, что начальником управления здравоохранения Нижнекамского муниципального района назначена Эльза Гильмутдинова. До этого она занимала должность главного врача Нижнекамского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана.

Анна Кайдалова