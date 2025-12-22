На вокзале Нижнего Тагила поставили павильон для досмотра пассажиров

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 22 декабря на железнодорожном вокзале заработал павильон для досмотра пассажиров и багажа, сообщили в городской администрации. На территории вокзала также поставили периметровое ограждение, а схема прохода к поездам была изменена.

Павильон был поставлен в соответствии с требованиями безопасности — теперь пассажиров будут пропускать на вокзал и платформы к поездам только через него. Проходящих будут проверять интроскопами, стационарными и ручными металлодетекторами. Прибывающие могут выйти с платформ или здания вокзала в город без прохождения досмотра — через павильон, в обход здания вокзала и через тоннель с новым выходом на привокзальную площадь.

При этом пассажиры, которые приехали в Нижний Тагил для пересадки, войти в здание вокзала могут с первой платформы с процедурой досмотра, со второй — через тоннель, привокзальную площадь и павильон, где они тоже должны будут пройти досмотр. Транзитный переход по пешеходному мосту с привокзальной площади на улицу Индустриальную вне периметра зоны транспортной безопасности сохраняется.

Администрация города призывает жителей приходить на вокзал заранее, чтобы успеть пройти досмотр до отправления поезда.

Ирина Пичурина