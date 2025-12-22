Уфимская фирма не согласна с планировкой квартала напротив ипподрома «Акбузат»

ООО «Специализированный застройщик "Акбузат"» обратилось в арбитражный суд Башкирии с исковым заявлением, в котором просит признать незаконным и отменить проекты планировки и межевания территории между уфимскими улицами Клавдии Абрамовой, Менделеева, 50 лет СССР и местным проездом.

По мнению истца, в планировочной документации утвержденной мэрией Уфы, установлены «заведомо неприемлемые параметры обеспеченности парковочными местами». Эти обстоятельства, полагает застройщик, приведут к «неизбежному возникновению транспортного коллапса», хаотичному размещению автотранспорта и нарушениям требований пожарной безопасности.

Cуд оставил заявление без движения, предложив истцу обосновать обращение именно с арбитражным, а не административным иском, как того требует постановление Верховного суда России о рассмотрении дел, касающихся оспаривания нормативных правовых актов. На устранение нарушений отведен срок до 26 января.

Спорная документация принята в середине сентября, она не предполагает строительство новых жилых домов, а лишь уточняет красные линии для объединения территории в один квартал. Кроме того, планируется снести 532,9 кв. м гаражей и хозпостроек и строительство дополнительного корпуса к лицею №42. Что касается автостоянок, то всего для квартала требуется более 2 тыс. машино-мест, тогда как проектом предлагается 895 парковочных мест.

ООО «СЗ "Акбузат"» зарегистрировано в 2020 году в Уфе, соучредителями являются Максим Донгузов и Роза Султанова. В конце прошлого года арбитражный суд Башкирии по иску «Акбузата» обязал главархитектуры Уфы выдать компании разрешение на строительство многоэтажного дома с подземной парковкой на улице Менделеева (рядом с корпусом академии ВЭГУ), однако суды апелляционной и кассационной инстанции встали на сторону городских властей. На спорном участке проекты планировки и межевания предполагают строительство корпуса лицея. По данным Rusprofile, прошлый год застройщик закончил без выручки и с 4 тыс. руб. убытков.

Идэль Гумеров