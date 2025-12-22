Философия современного фарфора от Domique

Domique — молодой российский бренд премиальной дизайнерской посуды, созданный для ценителей эстетики и продуманного дизайна. Коллекции выполнены из высококачественного снежно-белого костяного фарфора fine bone china, в котором сочетаются изящество, легкость и прочность. Производство налажено в Китае с соблюдением традиционных технологий, а над дизайном работают итальянские мастера, превращая каждую форму и линию в часть художественной концепции. За Domique стоит небольшая команда профессионалов, объединенных вниманием к деталям, качеству и смыслу. Основатели бренда — Алексей и Валерия Март, специалисты в сфере маркетинга, архитектуры, дизайна и международного сотрудничества. Их опыт и насмотренность легли в основу первых коллекций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Domique Фото: Domique Фото: Domique Фото: Domique Фото: Domique Фото: Domique Следующая фотография 1 / 6 Фото: Domique Фото: Domique Фото: Domique Фото: Domique Фото: Domique Фото: Domique

Костяной фарфор Domique отличается характерной полупрозрачностью и необычайной легкостью — изделия тоньше и элегантнее классического фарфора. Текущие шесть коллекций бренда (To bee or not, Tea at Grandma’s, City Noir, Young Monarc, Joyware, Poolish) включают чайные пары, тарелки и пиалы, каждая из которых обладает собственным характером и настроением — от сдержанной современной классики до смелых и дерзких дизайнерских решений. Коллекции легко сочетать между собой или выбирать, ориентируясь на настроение и стиль дня.

Нина Никифорова