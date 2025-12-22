Госдолг Саратовской области опустился по уровня десятилетней давности

Госдолг Саратовской области достиг минимального уровня за более чем десятилетний период, составив 43,9 млрд руб. по состоянию на 1 декабря 2025 года. Информация опубликована на сайте Минфина РФ.

За ноябрь объем государственного долга области уменьшился на 7,8 млрд руб. благодаря списанию части задолженности федеральным центром. Теперь в структуре долга отсутствуют банковские кредиты, он полностью сформирован за счет бюджетных заимствований у федерального бюджета.

В то же время, долг муниципальных образований области снизился на 196 млн руб. по сравнению с предыдущим месяцем. При этом наблюдается рост задолженности перед коммерческими банками, в то время как бюджетная задолженность уменьшилась. По состоянию на начало декабря муниципалитеты должны региональному бюджету 9,25 млрд руб., а банкам – 5,9 млрд руб. Общая сумма долга муниципальных образований составляет 15,11 млрд руб.

Нина Шевченко