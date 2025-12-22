В Оренбургской области приостановлена деятельность пансионата для престарелых

В Оренбургском районе Оренбургской области приостановлена незаконная деятельность частного пансионата для престарелых, сообщили в прокуратуре региона.

Пансионат расположен в поселке Пригородный. Судя по данным из открытых источников, речь идет об учреждении ООО «Золотые годы».

«Установлено, что на территории населенного пункта среди жилых домов функционирует пансионат, предоставляющий услуги ухода и проживания для маломобильных и престарелых граждан. Одновременно в помещениях построек проживает свыше 50 человек»,— говорится в сообщении ведомства.

Осмотр зданий показал, что они не предназначены для массового пребывания людей — отсутствуют средства эвакуации при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации, а условия проживания не соответствуют предъявляемым санитарно-эпидемиологическим законодательством требованиям.

Прокурор района обратился в суд с требованием установить запрет на оказание услуг. Суд установил запрет до устранения всех выявленных недостатков.

Сабрина Самедова