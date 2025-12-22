В селе Зура Игринского района появился памятник лошадям «Трудяги войны»

20 декабря в селе Зура Игринского района состоялось открытие монумента «Трудяги войны», посвященного животным, которые внесли значительный вклад в Победу во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации Игринского района Фото: пресс-служба администрации Игринского района

«Лошади выполняли важные задачи: тянули артиллерийские орудия, доставляли грузы и санитарные повозки, работали в тылу. Памятник установлен как символ памяти о силе и преданности этих животных»,— говорится в сообщении.

Анастасия Лопатина