Культурное место

В 2025 году были завершены знаковые для Пермского края стройки: новый пермский зоопарк и художественная галерея. Переезда этих двух учреждений пермяки ждали не одно десятилетие. Кроме этого, в Перми отреставрировали несколько учреждений культуры края. О том, как обновилась инфраструктура региона — в материале «G — Итоги года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В августе начал работу новый зоопарк в Перми

Фото: Игнат Шелестовский В августе начал работу новый зоопарк в Перми

Фото: Игнат Шелестовский

В 2025 году в эксплуатацию были введены два пермских объекта культуры, строительство которых велось значительное время: Пермский зоопарк и здание Пермской художественной галереи общей стоимостью почти 15 млрд руб. Предполагалось, что оба объекта будут достроены к 300-летию Перми в 2023 году, но по разным причинам они не были завершены в назначенный срок.

Пермский зоопарк Первым дорогостоящим объектом культуры, запущенным в Перми в 2025 году, стал новый зоопарк. Его оценочная стоимость в начале 2025 года превышала 7 млрд руб. Объект может также претендовать на титул долгостроя: проектные работы по нему начались еще при губернаторе Викторе Басаргине, а сама стройка стартовала в 2017 году, когда главой региона был Максим Решетников. Но при нем строительство фактически зашло в тупик: из-за нарушений различных подрядчиков (генеральным подрядчиком выступало АО «РЖД-Строй») пришлось значительную часть построек демонтировать и строить заново. Таким образом, зоопарк фактически достраивался в последние два с половиной года. Подрядчику пришлось многие объекты возводить заново. Демонтаж и, по сути, повторное возведение зоосада сказались на итоговой смете — она выросла почти в три раза (на 288%) с начальных 1,8 млрд руб. за первую очередь объекта, разыгранных на тендере 2017 года.

Новая площадка зоопарка разместилась в микрорайоне Нагорном, на площади 25 га, что в 16 раз больше предыдущей, на ул. Монастырской. В новом зоопарке более 90 вольеров, максимально приближенных к естественной среде обитания для представителей различных видов фауны, и 54 искусственных водоема, а также пять тематических комплексов.

Сдача объекта совпала с начавшейся летом 2025 года в Прикамье выборной кампанией губернатора Пермского края, в которой принял участие и победил действующий глава региона Дмитрий Махонин. Для успешной сдачи объекта еще в 2024 году краевые власти привлекли для завершения стройки дополнительные силы подрядчиков, включая краевую подрядную организацию «Дом.59». Открытие комплекса было приурочено ко Дню строителя. Мероприятия по вводу объекта прошли масштабно. Разрешение на пуск зоопарка было дано во время видеоконференции с регионами президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В декабре 2025 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию Пермской галереи

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В декабре 2025 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию Пермской галереи

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермская художественная галерея Еще одним капиталоемким объектом с длинным циклом строительства стало новое здание Пермской художественной галереи. Его строительством власти озаботились в начале нулевых — в бытность экс-губернатора Юрия Трутнева. Потребность в новом здании возникла в связи с необходимостью передачи Русской православной церкви Спасо-Преображенского кафедрального собора, где ранее располагалась галерея. Больше десяти лет власти Прикамья потратили на выбор площадки. В 2019 году местом стройки был выбран участок в районе речного вокзала, рядом с культурным пространством «Завод Шпагина».

Весь 2020 год прошел в поисках подрядчика, и после нескольких торгов тендер взяла турецкая компания «ЛимакМаращСтрой». Вначале стоимость контракта на строительство вместе с оснащением составляла 4,2 млрд руб., затем выросла до 5,2 млрд руб., а к концу 2021 года — до 6,4 млрд руб. Удорожание связано с увеличением стоимости материалов и оборудования. В адресной инвестиционной программе 2025 года стоимость объекта в ценах этого же года составляла 7,6 млрд руб. Часть средств на строительство выделил федеральный бюджет.

Изначально ввести новое здание в эксплуатацию планировалось в третьем квартале 2023 года. Уже в начале 2023 года в здании Кафедрального собора начались богослужения, а в конце того же года галерея окончательно переехала — фонды музея были перевезены на временное хранение в помещения завода «Телта». Последние два года галерея функционировала по этому адресу, выставляя временные экспозиции.

Разрешение на ввод новой галереи было получено под занавес уходящего года. Ожидается, что официальное открытие состоится в начале 2026 года. Площадь нового здания составляет более 20 тыс. кв. м, что в семь раз больше предыдущей локации.

Стоит отметить, что в связи с открытием двух новых проектов вырастет их содержание. На 2026 год на обеспечение деятельности нового здания ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» и ГКАУК «Пермский зоопарк» в бюджете Пермского края было отведено 804,5 млн руб. В 2027–2028 годах на эти цели зарезервировано по 840,5 млн руб. ежегодно.

Пермское хореографическое училище Еще два знаковых объекта культуры в 2025 году прошли реновацию — Пермское хорео­графическое училище и «Дом Актера». Работы по реновации финансировало ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», траты на них не раскрывались. Отмечалось, что здание училища было обновлено в год 80-летия пермской балетной школы. В ходе реконструкции в зрительном зале установили современное оборудование, обновили учебные и гимнастические залы, гримерки, в здании заменили инженерные сети и оборудовали раздевалки с душевыми и теплой стеной для сушки одежды. Обновилось и музейное пространство Пермского хореографического училища: здесь отражена история учебного заведения, раскрыты истории преподавателей и выдающихся учеников.

Масштабную реконструкцию провели также в пермском «Доме Актера», где располагается региональное отделение Союза театральных деятелей России. Благодаря перепланировке помещений площадь театрального фойе удалось увеличить в два раза, а для главной сцены — оборудовать режиссерскую аппаратную. Современной стала и входная группа, а территория перед входом превратилась в пешеходную зону.

Стоит отметить, что работы, которые финансировал ЛУКОЙЛ, прошли без задержек, в рекордно короткие сроки — за один год. В прежние годы ЛУКОЙЛ финансировал строительство новой сцены Пермского ТЮЗа и благоустройство театрального квартала «ИльТЮЗион», а также реконструкцию здания для Центральной детской школы искусств при ПГИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из основателей музея современного искусства PERMM покинула регион после претензий со стороны правоохранительных органов

Фото: Алиса Калипсо Одна из основателей музея современного искусства PERMM покинула регион после претензий со стороны правоохранительных органов

Фото: Алиса Калипсо

Дело музея PERMM Помимо масштабных преобразований, год также отличился громкими делами, связанными с деятельностью руководителей учреждений культуры. Cразу два руководителя столкнулись с претензиями силовых ведомств в этом году.

Основной удар правоохранителей исходил от региональной прокуратуры, которая за последние два года развернула настоящий фронт против пермских чиновников. Особенно досталось главам прикамских территорий, несколько из них ушли в отставку, не дожидаясь антикоррупционного расследования.

Среди культурных топ-менеджеров госучреждений первой под удар попала директор ГАУК «Музей современного искусства PERMM» Наиля Аллахвердиева.

Прокуратура выявила факт заключения музеем нескольких договоров с лицом, находящимся в близких отношениях с его руководителем — бывшим супругом госпожи Аллахвердиевой. Указанные контракты музей PERMM заключил в сентябре 2023 года. Контракты были заключены с художником Арсением Сергеевым как единственным поставщиком на организацию выставок «И да, и нет», за что краевое учреждение выплатило ему 318 тыс. руб. По версии надзорного органа, эта процедура была проведена с нарушением закона. В частности, со стороны PERMM бумаги подписала директор музея Наиля Аллахвердиева, при этом у нее с господином Сергеевым есть двое общих детей. Как посчитали в прокуратуре, контракты были заключены в условиях конфликта интересов, поскольку между директором и художником сложились «иные близкие отношения». При этом учредитель музея, в лице минкульта Прикамья, надлежащим образом уведомлен о признаках конфликта не был. Ленинский суд Перми в мае 2025 года встал на сторону прокуратуры. В августе 2025 года краевой суд отменил решение суда первой инстанции. Завершилось это дело только в декабре 2025 года, когда Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске признал правоту прокуратуры.

Наиля Аллахвердиева покинула музей PERMM годом ранее — еще 6 декабря 2024 года. Ее увольнению предшествовали обыски в музее, прошедшие в рамках уголовного дела в отношении галериста и основателя музея Марата Гельмана (объявлен иностранным агентом, включен в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, Росфинмониторинга). Ранее он был объявлен в федеральный розыск по неизвестной статье УК РФ. После ухода с должности Наиля Аллахвердиева покинула страну. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Расследование связано с размещением в открытом доступе на сайте музея экспонатов, которые якобы оскорбляют чувства верующих.

Новый директор музея PERMM краевыми властями за год так и не был найден. Как говорят источники, велись переговоры с несколькими претендентами, но никто не решился взять на себя ответственность за музей, учитывая сегодняшние риски.

Наиля Аллахвердиева проработала в музее PERMM с его основания на разных должностях с 2010 года. Она была одним из акторов времен культурной революции в Перми, которую вел экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Краевая прокуратура добивается увольнения художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма

Фото: Андрей Чунтомов Краевая прокуратура добивается увольнения художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма

Фото: Андрей Чунтомов

Дело Театра-Театра Интересно, что в этом году проблемы с надзорным органом возникли еще у одного участника «культурной революции», экс-зампреда, а сейчас художественного руководителя ГАУК «Театр-Театр» Бориса Мильграма.

Минувшим летом прокуратура Пермского края направила в Ленинский райсуд иск к минкульту и господину Мильграму. В нем надзорный орган просил суд признать факт бездействия министерства культуры региона, а также возложить на него обязанность расторгнуть договор с господином Мильграмом в связи с утратой доверия. По мнению истца, художественный руководитель Театра-Театра допустил конфликт интересов и не принял достаточных мер для его урегулирования. В частности, в 2022 году он заключил 12 контрактов на постановку спектаклей с Александром Пронькиным, который является мужем его дочери. Таким образом, господин Пронькин является по отношению к Борису Мильграму «иным близким лицом». За выполнение контрактов режиссер получил свыше 2 млн руб. При этом художественный руководитель вовремя не уведомил минкульт о возможном конфликте интересов. Этот факт, как считает истец, был установлен в ходе прокурорской проверки. В итоге министерство ограничилось лишь приказом о вынесении замечания Борису Мильграму.

Представители минкульта и театра указывали, что никакого ущерба от контрактов учреждению нанесено не было. В частности, учреждение заплатило режиссеру сумму ниже рыночной, а постановки спектаклей помогли культурному учреждению заработать свыше 20 млн руб. Кроме того, ответчики полагают, что законодательством не установлено, какой достаточный набор действий господин Мильграм должен был предпринять для предотвращения и ликвидации конфликта интересов. По их мнению, худрук предпринял для этого исчерпывающие меры, а решение о заключении контракта принималось коллегиально, в том числе и с участием исполнительного директора Театра-Театра Егора Мухина.

В конце ноября Ленинский райсуд Перми удовлетворил требования прокуратуры об обязании министерства культуры региона уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма в связи с утратой доверия. Решение не вступило в законную силу, господин Мильграм намерен его оспорить.

Ирина Суханова