«Вопрос технологии»

В 2025 году Дмитрий Махонин стал первым губернатором Прикамья, избранным на второй срок. Эти же выборы отметились рекордной явкой — почти 50% избирателей. При этом отсутствовали интересные кампании кандидатов, интересные идеи, конкуренция и интрига. Некоторые эксперты связывают это с тем, что выборы из соревнования кандидатов, идей и программ превратились в полигон для испытания технологических решений по достижению нужного результата. Ближайшим политическим испытанием для краевых властей станут выборы в Госдуму, краевое заксобрание и Пермскую думу. Специалисты прогнозируют обновление состава этих органов, но без сильной конкуренции и «буйных» кандидатов.

Главным политическим событием 2025 года стали выборы губернатора Пермского края. Они были похожи на электоральное мероприятие 2020 года. Голосования проходили в течение трех дней с дополнительными мерами безопасности: пять лет назад они были связаны с пандемией COVID-19, сейчас — с СВО. Как и в 2020 году, в 2025-м основным кандидатом был действующий руководитель региона Дмитрий Махонин, а его конкуренты, прошедшие муниципальный фильтр, на победу, казалось бы, и вовсе не претендовали.

Однако если пять лет назад Дмитрий Махонин был беспартийным и участвовал в выборах как кандидат-самовыдвиженец («Единая Россия» тогда поддержала врио губернатора, назначенного президентом РФ, и своего кандидата на пост главы региона не предлагала), то на второй срок глава региона выдвигался уже партией власти. О намерении вновь баллотироваться на пост губернатора господин Махонин заявил в марте этого 2025 года. Тогда же действующий руководитель Прикамья заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина. В июне 2025 года на региональной конференции «Единой России» было принято единогласное решение о выдвижении Дмитрия Махонина кандидатом в губернаторы по итогам внутрипартийных праймериз.

Отметим, что за время первого губернаторского срока господин Махонин интегрировался в структуры партии власти. В 2021 году губернатор, еще оставаясь беспартийным, возглавил партийный список «Единой России» на выборах в заксобрание. А в 2023-м уже вступил в партию и возглавил региональное отделение. Политтехнолог Олег Борисенко полагает, что выдвижение от «Единой России» свидетельствует о том, что Дмитрий Махонин смог встроиться в вертикаль власти, несмотря на «яблочное» прошлое (в 2016 году господин Махонин участвовал в выборах в Госдуму РФ от партии «Яблоко».— „G — Итоги года“). «Для губернатора это, безусловно, хорошо»,— уверен господин Борисенко. По мнению политтехнолога Алексея Чусовитина, выдвижение губернатора от партии власти не принесло ему ни плюсов, ни минусов.

Политический консультант Людмила Ознобишина считает, что практика выдвижения на выборы согласованного с федеральными властями кандидата в губернаторы от «Единой России» уже стала стандартом. «За пять лет в стране произошла сильная „консолидация вокруг флага“. Участие в выборах по иной схеме (например, самовыдвиженцем) отчасти маргинализировалось и используется в основном в регионах, где есть вопросы к рейтингу партии власти»,— полагает эксперт.

Кроме губернатора в выборах участвовали вице-спикер краевого заксобрания, первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, депутат заксобрания и координатор реготделения ЛДПР Олег Постников, депутат регионального парламента и руководитель реготделения партии «Новые люди» Денис Шитов, а также экс-директор одной из школ Пермского муниципального округа Людмила Караваева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Из них Ксения Айтакова (КПРФ) уже участвовала в губернаторских выборах в 2020 году, а Олег Постников (ЛДПР) был кандидатом в губернаторы даже дважды — в 2020 и 2017 годах.

Еще шесть претендентов на участие в выборах не были зарегистрированы из-за проблем с предоставлением необходимых документов либо с недостаточным количеством подписей муниципальных депутатов. В том числе нужного количества достоверных подписей в свою поддержку не смог собрать кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду», экс-глава фонда «Добровольцы Донбасса» Вячеслав Лучников. В 2020 году кандидат от этой партии, известный пермский бизнесмен Александр Репин, также не смог пройти муниципальный фильтр.

Победу на выборах предсказуемо одержал действующий глава региона. За Дмитрия Махонина проголосовали 685 577 избирателей (70,5%). По сравнению с 2020 годом, губернатора поддержали на 145 тыс. человек больше. Однако в процентах его результат оказался меньше, чем пять лет назад (75,71%). Людмила Ознобишина считает результат господина Махонина предсказуемым, но хорошим: «Выборы губернатора Пермского края ожидаемо носили референдумный характер. Люди высоко оценили работу Дмитрия Махонина на посту губернатора последние пять лет, увидели позитивные изменения в разных сферах. А глава региона оправдал кредит доверия, выданный ему в 2020 году, и сейчас получил новый».

Алексей Чусовитин считает, что результат губернатора нужно оценивать с учетом федерального политического контекста: «Дух времени в том, чтобы публично проговаривать только официальную, утвержденную повестку, разделять тезисы власти. Следовательно, избирателю остается либо голосовать за провластного кандидата, либо сидеть дома и не особо выделяться».

Второе и третье места по итогам губернаторских выборов, так же как в 2020 году, заняли Ксения Айтакова (10,3%) и Олег Постников (7,89%). Дениса Шитова поддержали 5,87% избирателей, Людмилу Караваеву — 3,26%. По сравнению с выборами-2020, результаты лидеров региональных отделений КПРФ и ЛДПР изменились незначительно. Тогда Ксения Айтакова получила на 3,33% больше (13,63%), а Олег Постников на 2,33% меньше (5,66%).

По оценке Людмилы Ознобишиной, Олег Постников вел кампанию активнее Ксении Айтаковой, но это не вывело кандидата от ЛДПР на второе место. «Олег Постников много ездил по краю, активно участвовал в дебатах, оперативно реагировал на информационную повестку. КПРФ же эту кампанию провела дежурно, без каких-либо всплесков. В результате, хоть кандидат от ЛДПР и не вышел на второе место, но значительно сократил разрыв с лидером краевых коммунистов. Это соответствует и ситуации на федеральном уровне, где ЛДПР постепенно снова укрепляет позиции и стремится стать второй партией в стране»,— отмечает политконсультант.

Алексей Чусовитин, напротив, считает, что на этих выборах не было ни одной интересной кампании. Олег Борисенко полагает, что «кандидаты сыграли предложенные им роли и поработали на поддержание своих партийных брендов». «Их результаты скорее указывают на рейтинг партий, чем на эффективность личных избирательных кампаний. Если КПРФ — вторая по уровню поддержки партия после „Единой России“, то и кандидат от коммунистов займет второе место почти автоматически»,— уверен политтехнолог.

Парадоксально, но, несмотря на отсутствие интересных и ярких избирательных кампаний, губернаторские выборы отметились рекордной явкой. С 12 по 14 сентября в голосовании приняли участие 49,03% (967 208 избирателей). Для сравнения, в 2020 году (при трехдневном голосовании) явка на выборах главы региона составила 35,72%, а в 2017 году (при голосовании в один день) — 42,5%.

Подводя итоги избирательной кампании, председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин подчеркивал, что в этом году на выборах главы Прикамья впервые можно было проголосовать дистанционно. По словам руководителя крайизбиркома, участие в выборах приняли 88% зарегистрированных на ДЭГ избирателей (около 155 тыс. человек).

Людмила Ознобишина связывает рост явки не только с появлением ДЭГ. «В 2020 году во время пандемии многие граждане опасались принимать участие в массовых мероприятиях. Кроме того, с 2024 года была проведена работа по росту доступности ряда УИК, развивался проект „Информ­УИК“ по информированию избирателей»,— подчеркнула она. Госпожа Ознобишина считает также, что значительную роль в повышении явки сыграла мобилизация избирателей.

Олег Борисенко предполагает, что на явку прежде всего повлияла активная мобилизация избирателей: «В условиях, когда нет острой политической борьбы, явка и результаты — вопрос технологии». «Кроме того, сыграла и федеральная повестка: „имперские“ настроения, единение вокруг флага»,— добавил эксперт.

Алексей Чусовитин полагает, что высокая явка — итог «электоральной технической революции» в России 2020–2025 годов. В результате конкуренция идей, программ, личностей сменилась достижением необходимых власти показателей техническими средствами. «Здесь используется комбинация двух инструментов — ДЭГ и больших баз данных потенциальных избирателей (бюджетников, сотрудников предприятий). Умелое применение этих инструментов позволяет планировать явку и отслеживать ее в реальном времени. А трехдневное голосование позволяет более эффективно контролировать и администрировать этот процесс»,— поясняет политтехнолог.

На первый-второй Дмитрий Махонин — первый губернатор в истории Прикамья, переизбранный на второй срок полномочий. Эксперты предполагают, что на следующие пять лет в приоритете у главы региона будут социально-экономические и хозяйственные вопросы. «Главный вызов второго срока — крайне сложная, можно сказать, предкризисная экономическая ситуация. И губернатору придется не только пытаться сдерживать эту ситуацию, но и демонстрировать хорошие результаты федеральному центру»,— считает Алексей Чусовитин.

«Думаю, в приоритете у губернатора будут хозяйственно-экономические задачи. В регионе сильный ОПК, и задачи по его развитию в ближайшее время никуда не денутся. Вероятно, именно от экономических показателей и позиций региона будет зависеть карьера Дмитрия Махонина. Есть у губернатора и собственные интересные проекты, такие как развитие речного флота в Прикамье. За этим тоже будет интересно понаблюдать»,— делится Олег Борисенко.

Людмила Ознобишина тоже считает, что приоритетными задачами губернатора станут завершение начатых проектов и «удержание ситуации в регионе в случае изменения экономических условий». Еще один приоритет, по словам эксперта — усиление команды. Одно громкое кадровое решение губернатор принял практически в самом начале второго срока. Дмитрий Махонин делегировал в Совет Федерации первого вице-спикера заксобрания Прикамья, заместителя секретаря реготделения «Единой России» Вячеслава Григорьева. Господин Григорьев заменил в сенате Андрея Климова, представлявшего регион с 2012 года.

15 декабря губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утвердил новый состав правительства Пермского края. Свои должности сохранили первый зампред краевого кабинета министров Ольга Антипина, а также вице-премьеры Алексей Чибисов (промышленность), Андрей Алякринский (инфраструктура и транспорт), Сергей Никифоров (социальная защита и здравоохранение) и Дмитрий Самойлов (культура, образование и спорт). Кроме того, под ответственность господина Самойлова передано министерство по делам Коми-Пермяцкого округа.

Вице-премьер Александр Борисов, работавший в структурах краевой власти с 2019 года и курировавший вопросы общественной безопасности и экологии, покидает правительство. Свой пост покидает также вице-премьер по вопросам информационного развития и туризма Алексей Черников. Он ждет назначения на должность замглавы администрации губернатора Пермского края.

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович в должности вице-премьера займется еще и координацией деятельности министерства по туризму. Вопросы безопасности перейдут новому вице-премьеру — бывшему замглавы администрации губернатора и экс-начальнику ГУ МВД по Пермскому краю Александру Щеглову. Кроме министерства территориальной безопасности господин Щеглов будет курировать работу министерства связи и информационного развития. Повышение до вице-премьера получила также глава министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Лариса Ведерникова. Кроме своего министерства она будет курировать работу госинспекции по охране памятников.

Наиболее заметное кадровое решение, касающееся руководителей министерств — уход с должности министра образования Раисы Кассиной. Она продолжит работать на госслужбе в должности советника главы региона, а исполнять обязанности краевого министра образования будет ее заместитель Наталья Зверьева.

Покидает должность и министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Алексей Зарубин. Министр территориального развития Светлана Усачева покидает должность в связи с ликвидацией ведомства. Остальные руководители министерств продолжат свою работу, в том числе исполняющий обязанности министра территориальной безопасности, бывший сотрудник следственных органов МВД Альберт Марданов.

Главным политическим вызовом для команды Дмитрия Махонина станут предстоящие в 2026 году кампании по выборам в Госдуму РФ, законодательное собрание края и Пермскую городскую думу. Подготовка к этим процессам уже началась. В частности, разработаны обновленные схемы избирательных округов для краевого парламента и гордумы. Эксперты полагают, что стоит ожидать обновления состава законодательных и представительных органов власти.

«Вероятно, мы увидим новые лица. Многие действующие депутаты уже не хотят заходить на второй или третий срок. Им скучно, они устали выполнять формальные функции без возможности как-то существенно повлиять на ситуацию. Следовательно, никакого смысла в своем выдвижении не видят. Какой-то серьезной конкуренции среди кандидатов как личностей ждать не стоит. Но конкуренция нарративов, взглядов на развитие страны и региона вполне возможна»,— предполагает Алексей Чусовитин.

Олег Борисенко более осторожен в прогнозах: «Обновление точно будет, как минимум в силу смены поколений. Но какие-то яркие, конкурентные, протестные кампании маловероятны. Сегодня „буйных“ кандидатов почти не осталось. Они пытаются встраиваться в систему либо уехали или заняты личными делами и выжидают, когда откроются возможности для политической деятельности».

