Татарстан занял четвертое место в итоговом рейтинге регионов России

Татарстан занял четвертое место в итоговом рейтинге российских регионов с баллом 78,16. Соответствующие данные опубликовало «РИА Новости».

По этому показателю республика уступила только Москве, занявшей первое место с баллом 86,81, Санкт-Петербургу (85 баллов) и Московской области (81,88 балла).

Чувашия заняла 36-е место с результатом 57,4 балла, Марий Эл — 57-е место с баллом 51,95.

Итоговый рейтинговый балл рассчитывался как среднее арифметическое показателей регионов в шести рейтингах: по качеству жизни, уровню социально-экономического положения, по рынку труда, по материальному благополучию населения, по научно-технологическому развитию и по приверженности населения здоровому образу жизни.

Анна Кайдалова