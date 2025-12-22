Сделочная предосторожность

В уходящем году значимых сделок по продаже бизнеса не произошло. Причиной этого стали высокие процентные ставки, из-за которых входить в новый бизнес оказалось очень сложно. По этой же причине в регионе были отложены некоторые инвестпроекты. Аналитики ожидают, что в следующем году деловая активность может продемонстрировать умеренный рост.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рынок на обочине В первом полугодии 2025 года на российском рынке слияний и поглощений (M & A) была закрыта 201 сделка на сумму $18,7 млрд, следует из аналитических данных Сбера. По сравнению с 2024 годом это в 2,8 раза меньше — тогда совокупный объем крупных сделок достигал $53,8 млрд. Согласно данным исследования, в минувшем году рынок продемонстрировал рост числа сделок в IT-секторе в связи с цифровизацией многих отраслей и продажу непрофильных активов бизнеса. О сокращении количества сделок на рынке M & A сообщили и аналитики агентства AK & M. Специалисты отметили, что его объемы в октябре этого года сократились более чем на треть по сравнению с результатом аналогичного месяца предыдущего года. В рублевом выражении сумма сделок снизилась на 46%: с 724,57 млрд руб. до 391,28 млрд руб.

Эксперты оценивают прошедший год для российского бизнеса как период консолидации и переосмысления стратегий развития в условиях глубокой экономической трансформации. По словам управляющего партнера Экспертной группы Veta Ильи Жарского, основные тенденции, которые прослеживаются в развитии бизнеса, указывают на дифференцированный подход различных секторов экономики к инвестированию и развитию: «Усматривается явное замедление темпов крупных корпоративных трансакций. Между тем это не означает полного замораживания рынка M & A, но свидетельствует о переходе к более избирательному отношению к инвестициям». Вместе с этим, по словам эксперта, общероссийская тенденция на снижение бизнес-активности имеет место и в регионах, в частности в Пермском крае.

От общего к частному В 2025 году в Прикамье все более-менее значимые сделки происходили в гражданском секторе промышленности и пришлись на весну. Наибольшую активность демонстрировали строительная, фармацевтическая и аграрная отрасли. Так, в мае портфель одного из крупнейших региональных строительных холдингов — группы «Развитие» — пополнился крупным активом в Березниках. Холдинг приобрел кирпичный завод «Меакир», доля которого на местном рынке составляет 35%. Ранее он принадлежал торгово-розничным компаниям ООО «Пермнефтересурс» и ТД «Нефтетехснаб», а «Развитие» на протяжении многих лет было одним из покупателей продукции завода.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Еще одним заметным приобретением для региона в мае этого года стала московская исследовательская организация «Кинетик-фарм». Контроль над основным пакетом ее акций получила пермская фармацевтическая компания АО «Медисорб групп». Столичная лаборатория занимается разработкой лекарственных препаратов на основе химически синтезированных молекул. Весной гендиректор «Медисорба» Юрий Фотеев говорил, что инвестиции в «Кинетик-фарм» являются частью долгосрочной стратегии по разработке и производству инновационных отечественных дженериков в социально значимых областях медицины. Речь идет о лечении сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологии. Тогда же в пермском холдинге заявили о планах инвестировать в развитие научно-технической базы приобретенного актива.

Аграрный сектор отметился сделкой по покупке двух хозяйств бывшего агрохолдинга «Ашатли», который обанкротился в 2022 году. В марте ООО «МПК-Арти» из Свердловской области приобрело поголовье и производственно-техническое здание из имущества ООО «Горы», находящегося в Осинском районе, а также оборудование и складские помещения колхоза ООО «Нива». Земельные активы последнего располагаются в Уинском районе. Тогда собеседники „Ъ-Прикамье“ предполагали, что покупатель может быть связан со структурами бизнесмена Малика Гайсина из Екатеринбурга. В прошлом году подконтрольная ему строительная компания приобрела свыше 1 тыс. га земли ООО «Жемчужина», которое тоже входило в холдинг «Ашатли».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Главной сделкой в сфере коммерческой недвижимости стало приобретение одного из последних активов компании Adreco из ОАЭ, владеющей недвижимостью бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова. Пермский девелопер Дмитрий Вдовин купил ТЦ «Универсам» на ул. Борчанинова, 13. ГК «ЭКС», контролировавшая объект ранее, пыталась продать его несколько лет.

Илья Жарский считает, что эти отрасли бизнеса оказались среди наиболее активных за минувший год, так как они «ориентированы на внутренний спрос и не столь уязвимы для санкций». Среди прибыльных сегментов господин Жарский также отметил туризм, который в рамках повышенного спроса, из-за усложнения международных поездок, продолжает инициировать новые проекты. Так, этим летом пермская теплоходная компания «ВолгаWolga» (ООО «Большой маяк») приобрела двухпалубный теплоход «Мамин-Сибиряк». Судно начнет работу с навигации 2026 года и будет курсировать в основном по северным регионам России, включая Республику Карелию и Ленинградскую область. Лайнер, рассчитанный на 70–80 пассажиров, будет ориентирован на формат камерных путешествий.

Двигатель регресса В тяжелой промышленности значимых сделок в 2025 году зафиксировано не было. Основная причина, по словам экспертов, заключается в том, что такие активы требуют больших капиталовложений на модернизацию и адаптацию под новые реалии. Это делает их менее привлекательными для потенциальных покупателей в условиях высокой стоимости кредита и геополитической неопределенности. «В целом произошла переориентация глобальных цепочек поставок с западных центров на Азию. Это потребовало от бизнеса затрат на адаптацию и поиск новых партнеров, что совокупно отвлекало ресурсы от экспансии на внутренних рынках. Пермский край с его специализацией на обрабатывающих производствах и сырьевых отраслях в этом смысле оказывается в особенно уязвимом положении. Именно эти сектора наиболее чувствительны к санкционному давлению и перестройке цепочек поставок»,— говорит Илья Жарский.

Экономист Антон Любич назвал сложившуюся ситуацию на прикамском рынке промышленных активов «несколько приунывшей». «Так уж получилось, что самые ценные активы в регионе сформированы на основании тех предприятий, которые были созданы еще в советское время. Случай с приватизацией Соликамского магниевого завода и ее нынешними последствиями поставил под вопрос отношения прав собственности на большое количество активов в стране, в частности в Пермском крае. Поэтому инвесторы видят для себя риск в приобретении подобных предприятий»,— считает он.

Председатель пермского отделения ООО «Деловая Россия», директор ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» Дмитрий Теплов связывает отсутствие крупных сделок в промышленности с затратами предприятий на оптимизацию и автоматизацию производственных мощностей: «Если раньше компании приобретали площади для размещения и развития производственных мощностей, то сейчас в связи со снижением потребительского спроса даже текущие мощности могут быть не загружены. Поэтому бизнес не видит особого смысла приобретать дополнительные активы».

Общее снижение деловой активности в этом году также привело к переносу сроков реализации ряда инвестпроектов. Так, строительство завода по производству асфальтобетонной смеси (АБС) продлили до конца 2026 года. Запустить производство ООО «Газпромнефть дорожное строительство Прикамье» предполагало в 2025 году. Объем инвестиций при этом не изменился и составит 350 млн руб. Кроме этого, на два года вперед сдвинулись сроки окончания строительства спорткомплекса «Индустриальный» и досугового центра в Березниках. Изначально оба проекта должны были быть реализованы к 2028 году. Также увеличилась стоимость строительства объектов: спорткомплекса — на 8 млн руб. (до 128 млн руб.), центра — на 29 млн руб. (до 208 млн руб.).

«Пока ключевая ставка остается на высоком уровне, инвесторы в основном оформляют земельные участки, ведут изыскательские работы, а начало строительно-монтажных работ переносят на более позднее время. Многие сдвигают сроки на 2027 год, когда, предположительно, ставка может вернуться к более-менее нормальным значениям»,— поясняет Дмитрий Теплов.

Остаться при своем Эксперты делают осторожные прогнозы на следующий год, отмечая, что резкого увеличения крупных сделок в региональном сегменте ожидать не стоит. Инвестиционная активность также вряд ли продемонстрирует существенный рост в силу ряда факторов. «В случае улучшения политической обстановки, отсутствия новых санкций и снижения ставки ситуация может улучшиться, но вряд ли это будет повсеместно. Для полного восстановления должно пройти как минимум несколько лет, при условии покупательской способности населения и благосостояния инвесторов»,— полагает Илья Жарский.

Более оптимистично на развитие региональной экономики и стабилизацию деловой активности смотрит Дмитрий Теплов. Он отметил, что, несмотря на отсутствие крупных сделок по купле-продаже в секторе промышленности, в регионе за год не случилось и масштабных банкротств. Это подтверждает то, что предприниматели сосредоточились на удержании и развитии имеющихся активов если не для приумножения, то для сохранения капитала. «Скорее всего заметного повышения инфляции в следующем году не случится. Сейчас она уже приближается к 6%. Когда регулятор убедится в том, что инфляция находится в контролируемых пределах, то, вероятно, снизит ставку. Думаю, это произойдет ближе к началу второго квартала 2026-го»,— считает господин Теплов.

Илья Жарский добавил, что государство сосредоточилось на поддержке стратегически важных предприятий, поэтому крупных банкротств в этом секторе не произошло. «Наблюдаемая картина в Пермском крае скорее свидетельствует о периоде адаптации, а не классической стагнации. Компании находятся в режиме выжидания и переосмысления, но при этом поддерживают минимальный уровень операционной эффективности»,— резюмировал аналитик.

Анастасия Леонтьева