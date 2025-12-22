«Автомобилист» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:2 на «УГМК-Арене»

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над командой «Адмирал» из Владивостока в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:2, сообщили в пресс-службе уральской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Счет на встрече, прошедшей на «УГМК-Арене», открыл Игорь Гераськин из «Адмирала» на 13 минуте, которому ассистировали Аркадий Шестаков и Никита Сошников. Вскоре Брукс Мэйсек реализовал двойной численный перевес благодаря передачам Рида Буше и Стефана Да Косты. В конце первого периода Павел Шэн вновь вывел команду из Владивостока вперед. На 26 минуте Стефан Да Коста восстановил равенство в счете, а затем Рид Буше, с помощью Дмитрия Юдина и Стефана Да Косты, впервые вывел «Автомобилист» в лидеры.

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин назвал победу команды тяжелой и важной. «Понимали, что "Адмирал" борется за плей-офф, и каждый матч играет "от ножа". В первом периоде получили неприятные голы на контратаке — неправильно действовали при возврате. Немножко встряхнули команду, поменяли вратаря. Основное — заработанное Никитой Шашковым пятиминутное удаление, которое мы реализовали и еще могли забить, там чудеса вратарь соперника показал и фантастические сейвы совершил. Самое главное — команда немного перестроилась, понравилось, как шайба ходила во втором периоде»,— отметил он.

23 декабря «Автомобилист» проведет матч с командой «Сибирь» в Новосибирске на «Сибирь-Арене». Спортсмены уже готовятся к выезду.

Ирина Пичурина