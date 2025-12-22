Сбер запустил бесплатные налоговые консультации

Сбер расширил линейку сервисов для индивидуальных предпринимателей, чтобы помочь бизнесу самостоятельно и без лишних затрат разбираться в налогах и вести бухгалтерию.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В ходе подготовки инициатив для поддержки малого бизнеса от Сбера в связи с грядущими изменениями в налоговом законодательстве мы уделили особое внимание обращению предпринимателя на прямой линии Президента. В развитие этих решений мы оперативно связались с владельцами пекарни „Машенька“ из Подмосковья и подробно обсудили реальные потребности предпринимателей.

По итогам прямой линии было принято решение запустить бесплатные консультации по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, а также расширить тестовый доступ к бухгалтерии на аутсорсинге. Для нас важно быть рядом с предпринимателями, помогая им уверенно развивать бизнес и вносить вклад в экономику страны».

Сбер запустил бесплатные консультации по налогам и бухгалтерии. Предприниматели могут оперативно получить ответы по ключевым вопросам налогового администрирования и учета, включая лимиты УСН, работу на АУСН и с НДС, а также переходы между режимами налогообложения. Консультации доступны ежедневно по единой горячей линии 0321 и в чате онлайн-банка СберБизнес. Воспользоваться сервисом могут все предприниматели, независимо от того, в каком банке у них открыт расчётный счет.

Также Сбер предоставляет предпринимателям возможность бесплатно протестировать бухгалтерские сервисы. Для тех, кто предпочитает вести учет самостоятельно, доступна онлайн-бухгалтерия — новым клиентам ее можно использовать 6 месяцев всего за 1 рубль, чтобы оценить функциональность и принять взвешенное решение. Для предпринимателей, которые хотят делегировать бухгалтерию профессионалам, Сбер предлагает бухгалтерский аутсорсинг: можно начать с разовой консультации или перейти на регулярное сопровождение. Тестовый период расширен — первые три месяца сервис также доступен за 1 рубль.

Такой подход позволяет индивидуальным предпринимателям выбрать оптимальный формат работы с бухгалтерией без финансовых рисков и сосредоточиться на росте и развитии бизнеса.

ПАО «Сбербанк»