Экс-дилер и его управляющий заключили мировое соглашение в рамках дела об изъятии оружия

Бывший владелец ГК «Уралавтоимпорт» Сергей Шаклеин и его финансовый управляющий заключили мировое соглашение в рамках рассмотрения дела об изъятии у должника оружия. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сергей Шаклеин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

3 декабря 2025 года от финансового управляющего поступило ходатайство о рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в части истребования у должника оружия, а именно карабина Benelli Argo кал. 30-06Spr 2008 года, карабина SAKO Hunter кал. 223Rem, гладкоствольного ружья Benelli Raffaello 123 кал. 12/76, а также сейфа для оружия. По соглашению должник принимает на себя обязанность по хранению имущества до момента его реализации в процедуре банкротства и определения покупателя по результатам торгов.

Вместе с оружием финансовый управляющий также требовал изъять у должника прогулочное судно SEA RAY 335. Для этого будет выделено отдельное производство.

Сергей Шаклеин был признан банкротом в 2018 году, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о признании его несостоятельным подал один из пермских банков. В 2014–2015 годах банк выдал несколько кредитов на общую сумму 107 млн руб., заемщиком выступала одна из структур холдинга «Уралавтоимпорт» — ООО «Урал Моторс-Премиум». Господин Шаклеин являлся поручителем по этим кредитам.