В Челябинской области риелторам предлагают зарплату 100 тыс. рублей

В 2025 году риелторам в Челябинской области предлагали зарплату 104,9 тыс. руб. Среди регионов Уральского федерального округа субъект находится на третьем месте по величине жалованья, сообщает Hh.ru.

Самые высокие заработки для риелторов отмечают в Тюменской области — здесь они могут получать 150 тыс. руб. В Свердловской области немного меньше — 147,7 тыс. руб.

По спросу на таких специалистов Челябинская область тоже находится на третьей позиции в списке регионов УрФО. Из 2,7 тыс. вакансий здесь за 2025 год разместили 19% от общего числа. В Свердловской области — 39%, в Тюменской — 29%.

Виталина Ярховска