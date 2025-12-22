ПНТЗ изготовил трубы для гоночных автомобилей

В Свердловской области Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в ТМК) изготовил и поставил трубы для российского производителя гоночных автомобилей BR Engineering, сообщили в пресс-службе компании. Продукция используется в конструкции шасси спорткаров модели BR03.

По заказу BR Engineering ПНТЗ изготовил 730 м бесшовных холоднодеформированных труб диаметром 40 мм и толщиной стенки 1,5 мм из стали марки 30ХГСА. Эти трубы отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. На предприятии-заказчике трубы подвергаются лазерной резке и сварке для создания сложной конструкции шасси, к которой крепятся основные элементы автомобиля.

Главный инженер BR Engineering Кирилл Шрадер отметил, что трубы полностью соответствуют строгим требованиям производителя спортпрототипов. «В частности, каркасные трубы должны иметь в составе не более 0,3% углерода, что влияет на прочность конструкции. Они также должны отвечать заданным геометрическим параметрам и быть без единого дефекта. Продукция ПНТЗ полностью удовлетворяет нашим жестким требованиям и обеспечивает бескомпромиссную безопасность пилотов при высокой скорости и потенциальных столкновениях на трассе»,— сказал он.

Сотрудничество ПНТЗ с BR Engineering началось в 2023 году. Продукция используется в создании экспериментальных конструкций шасси для улучшенной модели BR03: мощность двигателя болида составляет 470 л.с., он может разогнаться до 100 км/ч за 3,5 секунды и развить максимальную скорость до 280 км/ч. Экипажи на BR03 в 2023-2024 годах выиграли восемь из девяти гонок, а пилоты дважды завоевали Кубок России по гонкам на выносливость в абсолютном зачете.

Ирина Пичурина