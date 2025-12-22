Суд обязал регистратора зачислить акции на счет пермского бизнесмена

Арбитражный суд Пермского края обязал АО «Регистратор Интрако» зачислить на счет бизнесмена Андрея Тунева акции Лысьвенского завода эмалированной посуды. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда.

Господин Тунев выкупил акции предприятия с 13,8 тыс. лицевых счетов владельцев на сумму 2,1 млн руб., однако регистратором был выдан отказ в исполнении части операций, поскольку в информации о 13,1 тыс. лицевых счетов в качестве документа, удостоверяющего личность, был указан паспорт гражданина СССР либо отсутствующие сведения. АО «Регистратор Интрако» сослался на указ президента «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», согласно которому установлен особый порядок осуществления сделок, влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, и на ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», согласно которому документом, удостоверяющим гражданство, является паспорт РФ.

Суд указал, что Андрей Тунев внес в депозит нотариуса 6,7 млн руб. Законодательством предусмотрено перечисление невостребованных средств, внесенных в депозит нотариуса, в казну РФ, что гарантирует переход денежных средств с депозита нотариуса в собственность государства. Таким образом, были соблюдены требования в части выкупа акций и не нарушены имущественные интересы лиц, у которых акции выкупаются. В связи с этим суд постановил удовлетворить исковые требования и зачислить на лицевой счет господина Тунева обыкновенные акции АО.

ЛЗЭП — крупнейший в регионе производитель посуды. В «нулевые» предприятие было выделено из состава Лысьвенского метзавода. Сейчас контролируется бизнесменом Андреем Туневым, по состоянию на март 2025 года он владел 33,6 тыс. обыкновенных акций АО «ЛЗЭП», что составляло 99,55% от уставного капитала предприятия. Выручка завода по итогам 2023 года составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 95 млн руб.