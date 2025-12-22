Франция намерена построить новый авианосец за €10,2 млрд

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед военнослужащими на французской военной базе в Абу-Даби, заявил о планах по строительству нового авианосца, который заменит устаревающий «Шарль де Голль». По информации Reuters, стоимость программы, известной как «Porte-Avions Nouvelle Generation» (PANG), составит около €10,25 млрд.

Агентство уточняет, что работы над компонентами ядерной силовой установки нового авианосца начались в прошлом году. Окончательный заказ на строительство должен быть размещен до конца 2025 года. Часть компонентов судна будут импортными, например, электромагнитные катапульты для запуска самолетов, которые Франция закупит у США. PANG должен стать «крупнейшим военным судном, когда-либо построенным в Европе».

Ввод в эксплуатацию авианосца запланирован на 2038 год. По данным министерства вооруженных сил Франции, действующий авианосец «Шарль де Голль» проектировался и строился на протяжении 15 лет.

