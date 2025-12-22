При ДТП у Нижнего Тагила погиб водитель машины и пострадали пассажиры автобуса

Вблизи Нижнего Тагила 21 декабря произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля и пострадали две пассажирки автобуса, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Авария произошла около 19:00 на 12 км дороги Нижний Тагил — Усть-Утка в районе поселка Чащино. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ-320302, следовавшим по маршруту №104 «Нижний Тагил — Черноисточинск». В результате столкновения 71-летний автомобилист скончался в больнице от полученных травм. Две пассажирки автобуса 61 и 29 лет были госпитализированы в ЦГБ №1 с травмами различной степени тяжести. В автобусе находилось шесть человек.

Водитель ВАЗ-21099, проживающий в Нижнем Тагиле, имел 30-летний опыт управления транспортными средствами категории В и ранее к административной ответственности не привлекался. Водитель автобуса, 64 лет, имеет 19-летний стаж вождения категории D и также не привлекался к административной ответственности. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводится расследование.

Ирина Пичурина