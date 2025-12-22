На Среднем Урале будет на неделе холодно с кратковременным потеплением

В Свердловской области предстоящая неделя ожидается прохладной, с кратковременным потеплением в начале. По данным Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», в понедельник регион окажется в теплом секторе циклона, благодаря чему днем температура составит -4°..-9°, на севере до -1°..-3°, но на крайнем севере — до -14°..-19°, так как он расположен за фронтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во вторник, с продвижением арктического воздуха на европейскую часть страны, осадки возобновятся. Похолодание затронет северные районы области, а к среде охватит всю территорию. Наиболее низкие температуры ожидаются в ночь на четверг, когда ядро высотного холода расположится над Средним Уралом — ожидаются температуры ниже -30°. Относительное потепление ожидается в пятницу днем, после смещения холодного циклона в Западную Сибирь. Однако значительного повышения температуры, как в начале недели, не прогнозируется, и температуры останутся ниже климатической нормы.

В Екатеринбурге днем 22 декабря ожидается -3°..-5°, в основном облачно и небольшой снег, ветер юго-западный, 4-9 м/с, ночью порывы до 13 м/с. Во вторник снег, ночью -7°, днем -6°. До конца рабочей недели будет облачно с прояснениями. Температура ночью среды составит -19°, днем -15°, в четверг — ночью -28°, днем -25°, в пятницу — ночью -27°, днем -19°. В субботу облачно, ночью -18°, днем -14°, в воскресенье осадки, ночью -16°, днем -12°.

Ирина Пичурина