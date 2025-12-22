США отзывают послов из 29 стран

Администрация президента США отзывает как минимум 29 послов для изменения дипломатической стратегии страны, пишет Associated Press (AP). Срок полномочий дипломатов завершается в январе 2026 года, уточнил источник агентства.

Дипмиссии были проинформированы о кадровых перестановках на прошлой неделе. AP уточняет, что все послы, уходящие в отставку, заняли посты при экс-президенте Джо Байдене. Новая дипломатическая стратегия США предполагает привлечение персонала, который полностью поддерживает приоритеты Дональда Трампа «Америка прежде всего».

Агентство уточняет, что послы не потеряют свои должности в дипломатической службе, но вернутся в Вашингтон «для выполнения других заданий, если захотят». Госдеп заявил, что посол является «личным представителем президента, и тот имеет право обеспечить присутствие в этих странах лиц, которые продвигают программу “Америка прежде всего”».

Влад Никифоров