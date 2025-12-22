Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США отзывают послов из 29 стран

Администрация президента США отзывает как минимум 29 послов для изменения дипломатической стратегии страны, пишет Associated Press (AP). Срок полномочий дипломатов завершается в январе 2026 года, уточнил источник агентства.

Дипмиссии были проинформированы о кадровых перестановках на прошлой неделе. AP уточняет, что все послы, уходящие в отставку, заняли посты при экс-президенте Джо Байдене. Новая дипломатическая стратегия США предполагает привлечение персонала, который полностью поддерживает приоритеты Дональда Трампа «Америка прежде всего».

Агентство уточняет, что послы не потеряют свои должности в дипломатической службе, но вернутся в Вашингтон «для выполнения других заданий, если захотят». Госдеп заявил, что посол является «личным представителем президента, и тот имеет право обеспечить присутствие в этих странах лиц, которые продвигают программу “Америка прежде всего”».

Влад Никифоров

Новости компаний Все