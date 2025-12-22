Сотрудники иммиграционной полиции США применили оружие против уроженца Кубы

В столице американского штата Миннесота — городе Сент-Пол — произошла погоня со стрельбой, передает телеканал FOX 9. В ней участвовали сотрудники иммиграционной полиции (ICE) и мужчина, в котором силовики узнали мигранта с Кубы.

Как сообщила помощник министра внутренней безопасности Триша Маклафлин, вечером 21 декабря сотрудники ICE опознали мужчину с Кубы, который находится в США нелегально. Он сел в автомобиль и, когда полицейские подошли к машине, уехал от них, сбив при этом одного из силовиков.

Сотрудники ICE последовали за ним, и мужчина заехал на парковку рядом с домом. В этот момент он задел два других автомобиля и сбил еще одного полицейского. Последний два раза выстрелил из служебного оружия. Позднее силовики задержали мужчину и доставили в больницу.

Сведений о том, что подозреваемый в нелегальном пребывании в США был ранен во время стрельбы, нет. Травмы, которые получили сотрудники ICE, не угрожают их жизни, уточнила Триша Маклафлин.

Влад Никифоров