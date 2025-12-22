«Ведомости»: правительство планирует следить за неплатежами госкомпаний

Минэкономики совместно с деловыми объединениями, Центробанком и Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (КМСП) создаст рабочую группу для мониторинга задержек оплаты со стороны крупных государственных заказчиков, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Соответствующее поручение дал глава ведомства Максим Решетников по итогам заседания совета директоров КМСП 16 декабря.

Основная задача группы — формирование реестра компаний с госучастием, которые регулярно нарушают сроки оплаты по контрактам, заключенным в рамках 223-ФЗ. Кроме того, получила поддержку инициатива включить показатель отсутствия задолженности перед малыми и средними предприятиями (МСП) в ключевые показатели эффективности (KPI) топ-менеджеров госкорпораций. По информации издания, с этим предложением предварительно согласились Минфин и ФАС.

По данным КМСП, в 2025 году объем неплатежей субъектам МСП по 223-ФЗ вырос примерно в 2,7 раза: количество обращений увеличилось с 200 до 548, а общая сумма требований — с 1,5 до 4 млрд руб., отмечают «Ведомости». Чаще всего с проблемами сталкивается бизнес в сферах IT, телекома, строительства и промышленного производства.