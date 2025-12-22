Депутаты парламента Турции устроили драку во время обсуждения бюджета

Депутаты Национального собрания Турции подрались на заседании, во время которого обсуждался государственный бюджет на 2026 год, сообщает Hurriyet.

Как передает газета, перед началом голосования депутат правящей Партии справедливости и развития Мустафа Варанк и зампред оппозиционной Республиканской народной партии Мустафа Эмир вступили в словесную перепалку. После этого перед парламентской трибуной началась драка, к которой подключились и другие депутаты.

Закон о бюджете на 2026 год был принят. За документ проголосовали 320 депутатов, против — 249.