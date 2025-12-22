Гурманские будни

Формула простого вкуса

Просторное бистро Lac, открывшееся в ЖК Lucky на Пресне, стало для шеф-повара Валерия Чигарнова не просто очередным ресторанным проектом, а личным высказыванием. В интерьере от DBA group много воздуха и света: теплое дерево, панорамные окна в пол, отражающие город, четкая геометрия мебели, мягкий, рассеянный свет. Бежево-графитовая палитра делает пространство собранным, а в сдержанности читается намерение подчеркнуть архитектуру, а не декор. Открытая кухня, дровяная печь и подвесной камин с живым огнем задают настроение Lac: уютная, почти домашняя атмосфера, особенно ощутимая в зимний вечер, когда за стеклом быстро темнеет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 7

История заведения началась задолго до открытия. После профильной школы и стажировок в зарубежных ресторанах высокой кухни Чигарнов почти год искал подходящую площадку, пока не наткнулся на бывший лакокрасочный завод в центре Москвы. Отсюда и название — Lac. Шеф задумывал камерный формат, но в процессе проект вырос до солидного гастрономического ресторана, где, как он сам формулирует, «главный разговор с гостем ведется через вкус». Меню у Lac емкое, понятное и составлено так, чтобы сюда хотелось приходить каждый день. Оно строится на простых выверенных основах: свежем хлебе, живом огне и хорошем вине. В разделе выпечки — горячие лепешки из печи, подающиеся с оливковым маслом или выдержанным сыром. К ним можно заказать хумус из тыквы с семечками, восточную пасту мухаммара или крем из фисташек. Закуски отсылают к классике Средиземноморья, с одной стороны: фермерской буррате с песто и вялеными томатами, греческому салату, приготовленному строго по канонам, и авторским сочетаниям вроде гребешка с хурмой и мятой, приправленного зеленым маслом. Или мозговой кости с щучьей икрой — игра на контрасте текстур и вкусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стейк Салат с ростбифом Гребешок с хурмой Лосось с брюссельской капустой Утиная грудка Осьминог Дорадо Кешью кейк Трес Лечес Шоколадныи? ром Конфитюр свекла-фисташка Следующая фотография 1 / 13 Стейк Салат с ростбифом Гребешок с хурмой Лосось с брюссельской капустой Утиная грудка Осьминог Дорадо Кешью кейк Трес Лечес Шоколадныи? ром Конфитюр свекла-фисташка

Раздел блюд «с огня» посвящен мясу, рыбе, морепродуктам и овощам с гриля. Здесь шеф вновь делает акцент на чистоте продукта: рибай, T-bone, говяжьи ребра или каре подаются без излишеств, к ним можно взять картофель из печи или сезонные овощи. Среди более сложных позиций: утка с морковью конфи и соусом ля оранж, дорадо с каперсами — прямой, честный средиземноморский вкус без прикрас. В разделе «Италия» — ризотто и пицца из дровяной печи. Простые ингредиенты, четкий ритм подачи и продуманные сочетания текстур создают главное впечатление от Lac: места, где гастрономия становится частью архитектуры, а архитектура — частью гастрономии.

2-я Звенигородская улица, дом 12А Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Ужин с вагю

25 декабря в ресторане Lucky Izakaya пройдет ужин, посвященный японской говядине вагю. Бренд-шеф Василий Зайцев и шеф-повар Дина Эргешова сосредоточатся на разных техниках приготовления и неожиданных сочетаниях, чтобы раскрыть богатый вкус этого мяса и удивить даже тех, кто хорошо знаком с ним. Бар-менеджер Андрей Шипков подготовит коктейли на азиатских ингредиентах, усиливающих мясные нюансы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Зайцев Дина Эргешова

Василий Зайцев Дина Эргешова



Гостям предложат ролл с вагю и огурцом, гедза с двумя видами мяса. Суши в двух версиях: с карпаччо вагю, дополненным тигровыми креветками и перцем шичими, а также со стейком вагю, черной икрой и трюфелем. Японский сэндвич сандо приготовят с тартаром из этого мяса. На двоих подадут лапшу с японской говядиной. Ужин завершат десертами: мандариновым сорбетом и азиатским пудингом с карамелью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лапша вагю Оконимияки вагю Суши стейк вагю, черная икра, трюфель Гедза вагю Ролл вагю Суши, карпаччо вагю Тартар сандо Truffle Popcorn Sour Parmezan Gimlet Следующая фотография 1 / 9 Лапша вагю Оконимияки вагю Суши стейк вагю, черная икра, трюфель Гедза вагю Ролл вагю Суши, карпаччо вагю Тартар сандо Truffle Popcorn Sour Parmezan Gimlet

Барная карта предложит два коктейля: Truffle Popcorn Sour на трюфельном бурбоне с юдзу и шоколадом и Parmezan Gimlet с оттенками красного вина и пармезана — оба гармонично подчеркнут вкус вагю.

Начало ужина в 18:00 Большая Никитская улица, дом 23

Зимнее меню в «Рыбе Мечты»

Новогодний сезон уже можно начать в ресторане «РыбаМечты», где шеф-повар Александр Селезнев представил зимнее меню, соединяющее уважение к праздничным традициям с лаконичной авторской трактовкой классики. Раздел закусок открывает ассорти домашних солений — от хрустящей квашеной капусты и соленых огурцов до пикантных томатовки кимчи перца, фаршированного нежной рикоттой. Продолжают тему зимы ассорти слабосоленой рыбы (лосося, нерки и палтуса) по рецепту шефа, трио благородной икры на поджаренных тостах и домашний холодец с хреном и брусникой. Блюда с авторским акцентом — «Оливье» с камчатским крабом и красной икрой, «Мимоза» с неркой и «Сельдь под шубой» из печеных овощей. Среди горячих — жареная корюшка с соусом тартари осетр, запеченный целиком под икорным соусом с картофелем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 6

Десерты продолжают сезонное настроение. Мандариновый сорбет напоминает о празднике, шоколадный фондан с фундучной начинкой подают со сливочным пломбиром, мусс «Снеговик» дополняют конвертом с QR-кодом для письма Деду Морозу. Барное обновление поддерживает ту же атмосферу тепла: «Мандариновый сауэр», «Клюква—корица», грог «Малина—ревень» и «Апероль—лаванда».

Садовническая улица, дом 57, строение 1

Ольга Карпова