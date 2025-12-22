Гурманские будни
Формула простого вкуса
Просторное бистро Lac, открывшееся в ЖК Lucky на Пресне, стало для шеф-повара Валерия Чигарнова не просто очередным ресторанным проектом, а личным высказыванием. В интерьере от DBA group много воздуха и света: теплое дерево, панорамные окна в пол, отражающие город, четкая геометрия мебели, мягкий, рассеянный свет. Бежево-графитовая палитра делает пространство собранным, а в сдержанности читается намерение подчеркнуть архитектуру, а не декор. Открытая кухня, дровяная печь и подвесной камин с живым огнем задают настроение Lac: уютная, почти домашняя атмосфера, особенно ощутимая в зимний вечер, когда за стеклом быстро темнеет.
История заведения началась задолго до открытия. После профильной школы и стажировок в зарубежных ресторанах высокой кухни Чигарнов почти год искал подходящую площадку, пока не наткнулся на бывший лакокрасочный завод в центре Москвы. Отсюда и название — Lac. Шеф задумывал камерный формат, но в процессе проект вырос до солидного гастрономического ресторана, где, как он сам формулирует, «главный разговор с гостем ведется через вкус». Меню у Lac емкое, понятное и составлено так, чтобы сюда хотелось приходить каждый день. Оно строится на простых выверенных основах: свежем хлебе, живом огне и хорошем вине. В разделе выпечки — горячие лепешки из печи, подающиеся с оливковым маслом или выдержанным сыром. К ним можно заказать хумус из тыквы с семечками, восточную пасту мухаммара или крем из фисташек. Закуски отсылают к классике Средиземноморья, с одной стороны: фермерской буррате с песто и вялеными томатами, греческому салату, приготовленному строго по канонам, и авторским сочетаниям вроде гребешка с хурмой и мятой, приправленного зеленым маслом. Или мозговой кости с щучьей икрой — игра на контрасте текстур и вкусов.
Раздел блюд «с огня» посвящен мясу, рыбе, морепродуктам и овощам с гриля. Здесь шеф вновь делает акцент на чистоте продукта: рибай, T-bone, говяжьи ребра или каре подаются без излишеств, к ним можно взять картофель из печи или сезонные овощи. Среди более сложных позиций: утка с морковью конфи и соусом ля оранж, дорадо с каперсами — прямой, честный средиземноморский вкус без прикрас. В разделе «Италия» — ризотто и пицца из дровяной печи. Простые ингредиенты, четкий ритм подачи и продуманные сочетания текстур создают главное впечатление от Lac: места, где гастрономия становится частью архитектуры, а архитектура — частью гастрономии.
2-я Звенигородская улица, дом 12А
Ежедневно, с 12:00 до 00:00
Ужин с вагю
25 декабря в ресторане Lucky Izakaya пройдет ужин, посвященный японской говядине вагю. Бренд-шеф Василий Зайцев и шеф-повар Дина Эргешова сосредоточатся на разных техниках приготовления и неожиданных сочетаниях, чтобы раскрыть богатый вкус этого мяса и удивить даже тех, кто хорошо знаком с ним. Бар-менеджер Андрей Шипков подготовит коктейли на азиатских ингредиентах, усиливающих мясные нюансы.
Василий Зайцев Дина Эргешова
Гостям предложат ролл с вагю и огурцом, гедза с двумя видами мяса. Суши в двух версиях: с карпаччо вагю, дополненным тигровыми креветками и перцем шичими, а также со стейком вагю, черной икрой и трюфелем. Японский сэндвич сандо приготовят с тартаром из этого мяса. На двоих подадут лапшу с японской говядиной. Ужин завершат десертами: мандариновым сорбетом и азиатским пудингом с карамелью.
Барная карта предложит два коктейля: Truffle Popcorn Sour на трюфельном бурбоне с юдзу и шоколадом и Parmezan Gimlet с оттенками красного вина и пармезана — оба гармонично подчеркнут вкус вагю.
Начало ужина в 18:00
Большая Никитская улица, дом 23
Зимнее меню в «Рыбе Мечты»
Новогодний сезон уже можно начать в ресторане «РыбаМечты», где шеф-повар Александр Селезнев представил зимнее меню, соединяющее уважение к праздничным традициям с лаконичной авторской трактовкой классики. Раздел закусок открывает ассорти домашних солений — от хрустящей квашеной капусты и соленых огурцов до пикантных томатовки кимчи перца, фаршированного нежной рикоттой. Продолжают тему зимы ассорти слабосоленой рыбы (лосося, нерки и палтуса) по рецепту шефа, трио благородной икры на поджаренных тостах и домашний холодец с хреном и брусникой. Блюда с авторским акцентом — «Оливье» с камчатским крабом и красной икрой, «Мимоза» с неркой и «Сельдь под шубой» из печеных овощей. Среди горячих — жареная корюшка с соусом тартари осетр, запеченный целиком под икорным соусом с картофелем.
Десерты продолжают сезонное настроение. Мандариновый сорбет напоминает о празднике, шоколадный фондан с фундучной начинкой подают со сливочным пломбиром, мусс «Снеговик» дополняют конвертом с QR-кодом для письма Деду Морозу. Барное обновление поддерживает ту же атмосферу тепла: «Мандариновый сауэр», «Клюква—корица», грог «Малина—ревень» и «Апероль—лаванда».
Садовническая улица, дом 57, строение 1