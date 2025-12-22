Экипаж вертолета Ми-26 с российскими пилотами отправляется из Туниса в Турцию

Экипаж транспортного вертолета Ми-26, на котором находятся семь россиян и двое граждан Белоруссии, покинет Тунис в ближайшее время. Экипаж находится на острове Джерба с 19 декабря.

«Тунисские власти предприняли максимальные усилия для того, чтобы облегчить вылет из Туниса экипажу вертолета»,— сообщило посольство России в Тунисе ТАСС. Там уточнили, что граждане России и Белоруссии «отправляются ближайшим рейсом из Джербы в Тунис, чтобы вылететь первым рейсом в направлении Турции».

19 декабря Ми-26 совершил плановую техническую посадку на тунисском острове Джерба. Посольство сообщало, что экипаж не может покинуть страну на вертолете из-за отсутствия у воздушного судна разрешения на перелет в следующий пункт маршрута — Алжир. Воздушное судно, по словам одного из пилотов, занимается грузовыми перевозками и выполняет гуманитарные поставки по контракту с ООН.