Почти три четверти утечек данных в 2025 году пришлись на госсектор

Государственные организации стали главной мишенью для хакеров в 2025 году: на них пришлось 73% всех утечек данных в России, следует из данных компании «Еca Про», с которыми ознакомился «Ъ».

Всего за отчетный период в сеть утекло более 145 млн строк данных. На втором месте по уязвимости оказался ритейл (19%), на третьем — сфера услуг, включающая образование и медицину (6,5%).

«Лидерство» госсектора в первую очередь связано с политической мотивацией хакеров, которые нацелены на государственные организации, отмечают в «Еca Про». В компании добавляют, что общее количество утечек по сравнению с 2024 годом снизилось благодаря ужесточению законодательства.

При этом в F6 видят рост утечек строк с данными пользователей почти на 68%, до 767 млн, однако количество слитых баз данных в тематических Telegram-каналах и на андерграундных форумах сократилось на 50%, до 225 штук.

В Минцифры не согласились с данными «Еca Про» об объеме утечек. В ведомстве подчеркнули, что благодаря принятым мерам количество утечек в госсекторе сократилось в 13 раз.

«Если в условиях напряженного геополитического противостояния кибератаки со стороны прогосударственных APT и хактивистов на российские организации будут продолжаться, будут расти количество утечек (или количество строк) и ущерб от них»,— считают в F6.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хакеры власть не признают».