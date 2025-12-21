Полиция начала проверку после гибели животных в приюте Ростовской области

Сотрудники полиции начали проверку после получения сообщений о гибели животных в приюте в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские прибыли в приют, выясняются обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура Ростовской области.

По информации 161.ru, речь идет о приюте «Забытые сердца» в СНТ «Речник». 21 декабря волонтеры обнаружили там около 200 трупов белок, собак, енотов, кошек и лис. Выжили около 16 котов и собак — они находятся в тяжелом состоянии.

Владелец приюта — активистка Татьяна Макарова. В беседе с Telegram-каналом Don Mash она заявила, что ей было не до работы из-за тяжело больной матери. При этом госпожа Макарова отрицает информацию о сотнях погибших животных. По ее версии, в приюте умерли несколько животных из-за инфекций.