Да, скифы мы, да, евразийцы мы

21 декабря президент России Владимир Путин принял участие в заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС), на котором, отмечает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, блистал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который на заседании в узком составе говорил прямо противоположное тому, что говорил на заседании в расширенном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на расширенном заседании ЕАЭС мысленно готовился, кажется, к саммиту СНГ, который его действительно интересовал

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин на расширенном заседании ЕАЭС мысленно готовился, кажется, к саммиту СНГ, который его действительно интересовал

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Мероприятия, связанные с ЕАЭС, проходили в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина в Петербурге. Собственно, встречаться в библиотеке приучил коллег президент Белоруссии Александр Лукашенко, и идея, видимо, овладела массами лидеров СНГ.

Коллеги из других стран СНГ в библиотеке расспрашивали нас о завершившейся пресс-конференции Владимира Путина в Москве. Они лишены возможности участвовать в таких мероприятиях у себя дома и искоса наблюдают за тем, как это может быть. Мы были рады поделиться с ними подробностями, в том числе и до сих пор неопубликованными. Так, рассказывали, как не дали развернуть некоторые таблички в зале. Пострадал, например, телеканал «360». Заявленной темой вопроса была «Любовь», но в сочетании с цифрой «360» она не прошла контроль одного из сотрудников в зале: он усмотрел в этом извращение традиционных ценностей.

В самолете на Санкт-Петербург пресс-секретарь президента Дмитрий Песков делился подробностями реакции Владимира Путина на разговор с предпринимателем Денисом Максимовым с его пекарней «Машенька». Тот в кадре, задавая вопрос президенту, обнимал эту Машеньку, свою дочь, и тревожился, что с нового года он, как и многие предприниматели, не сможет пользоваться патентной системой налогообложения, будет платить налог с дохода и НДС. Он предлагал, если государству так уж нужны деньги, увеличить, что ли, плату за патент: в два раза или в пять.

Президент, как известно, попросил Дениса Максимова прислать ему булочки из пекарни, и тот прислал. В ответ Владимир Путин прислал ему шоколадки, вафли и другие подарки к новогоднему столу.

Дмитрий Песков с увлечением рассказывал подробности этой истории, и я убедился, что главного подарка, о котором просил Денис Максимов, не будет: система налогообложения неумолимо для него изменится с нового года. А Машеньке и ее папе придется утешаться шоколадками.

В библиотеке Владимир Путин и Александр Лукашенко перед заседанием Высшего евразийского экономического совета и встретились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента Юрий Ушаков (в центре) мысленно был где-то Майами

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Помощник президента Юрий Ушаков (в центре) мысленно был где-то Майами

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Смотрел ваше выступление,— признался Владимир Путин (речь шла о выступлении на Всебелорусском народном собрании.— А. К.).

— Слышал, да, что смотрели,— обрадованно сказал Александр Лукашенко (президент России говорил об этом на своей пресс-конференции.— А. К.).

— Смотрел в прямом эфире,— прибавил веса своему замечанию Владимир Путин (то есть оторвался от государственных дел, а не поглядел в свободное время.— А. К.). Получилось очень глубокое и, как в таких случаях говорят, сбалансированное.

— Лишнего не сказал ничего! — правильно понял Александр Лукашенко.

Но нет, обольщаться ему насчет себя в который раз не стоило.

— Это вы сами определяете, что вам говорить,— кивнул господин Путин.— Мне кажется, было оно и глубоким, повторяю, и очень разносторонним, сбалансированным. И по внешним делам, и по внутренним — со всех сторон посмотрели все проблемы...

Ничего более ободряющего и жизнеутверждающего он за весь сегодняшний день уже никому не сказал бы, даже если бы очень захотел.

Следующая фраза прозвучала на первый взгляд странно:

— Фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, почти нет,— продолжил президент России.— Тем не менее всегда находится то, о чем нужно поговорить...

То есть решили просто повидаться, что ли.

На самом деле, видимо, стоило обменяться впечатлениями только о новостях фронта и тыла, то есть как раз и посмотреть со всех сторон: и со стороны переговоров с американскими коллегами, о которых Александру Лукашенко есть что рассказать не для печати, и со стороны наступления России на Украине, о котором есть что рассказать Владимиру Путину.

— Мы традиционно в Питер приезжаем,— откликнулся Александр Лукашенко.— Я, честно говоря, готовился к этой поездке, командировке, подумал: ну, наверное, вы провели «Прямую линию», я — ВНС (Всебелорусское народное собрание.— А. К.), наверное, мы основные мероприятия закончили, уже можно как-то расслабиться! А ничего подобного! Жизнь не дает нам особенно расслабиться! Ну, может, и хорошо, что мы в тонусе!

А вот это трудно оценить. Да, тут есть и плюсы, и очевидные минусы.

Вскоре, уже на заседании Высшего евразийского экономического совета в узком составе, Александр Лукашенко выступал снова. Более того, он его вел.

Могло ли выступление Александра Лукашенко стать формальностью? Да никогда!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плотность лидеров в президентской библиотеке была в этот день высокой

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Плотность лидеров в президентской библиотеке была в этот день высокой

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Уважаемые коллеги, при всех наших достижениях сохраняются и проблемы,— предупредил он коллег: премьера Армении, президентов Киргизии, Казахстана и России.— Как бы мы тут ни говорили о положительном, они действительно есть!

И он рассказал, какие. А для такого тихого, безамбициозного мероприятия, каким всегда представляется Высший евразийский экономический совет, а главное, каким он всегда является,— это просто потрясение.

— Мы пересматриваем базовые договоренности 2014 года, зафиксированные в договоре о Союзе (Экономическом.— А. К.). Переносим сроки формирования общих энергетических рынков, лекарственных средств и медицинских изделий, констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку. К имевшимся проблемам с беспрепятственным перемещением товаров во взаимной торговле добавляем новое.

Только что все было так безоблачно и предновогодне, и вот опять:

— Одностороннее закрытие национальных рынков осуществляется уже не только традиционными способами, как то у нас было раньше, запрета ввоза-вывоза или лицензирования. Для этого приспосабливаются инструменты цифровизации. Белорусская страна инициирует решение вопроса цифровых препятствий хотя бы на уровне рекомендаций, но пока и здесь мы особо не продвинулись.

Проблемы-то между тем множились.

— Хромает процесс создания и реализации совместных проектов и программ! — говорил Александр Лукашенко.— Хотя сама жизнь открывает новое направление объединения усилий, по которым позволило бы достичь большего эффекта для экономик, народов государств-членов. Достаточно назвать информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, электротранспорт, микроэлектронику, робототехнику и новые материалы! В то же время все чаще согласованные странами меры принимают форму обзоров, докладов, рекомендаций или вообще проработки вопросов.

Александр Лукашенко не терпит рутины, это лишний раз стало очевидно. В очередной раз он восстал против нее.

— Мы на нашем прошлом заседании договорились,— напомнил он,— что председатель коллегии представит отчеты о реализации Стратегии-2025. Вместо этого — информация в рамках общего выступления руководителя комиссии! О пяти годах работы председатель доложил как бы между делом, через запятую! Да мы только на обсуждении уровня зарплаты в комиссиях за эти пять лет потратили времени в десять раз больше!

Да, честно говоря, только об этом и говорили.

— А ведь один из важнейших вопросов, которые пять лет назад мы договаривались решать, так и остается в проблемах, в проектах! И над планом мероприятий по выполнению декларации до 2030 и 2045 годов работали с опаской: как бы не углубиться в эту интеграцию... Назревает логичный вопрос, сохраняют ли страны прежнюю готовность добиваться целей, объявленных при подписании договора о ЕАЭС?! Еще раз подчеркиваю: то, о чем мы задумали в 2014 году... Мы от этого постепенно или отходим, или как-то замусоливаем те или иные вопросы! А их надо решать! Если да, то давайте вернемся к работе с тем же энтузиазмом, с которым начинали! Сейчас как раз то время, когда страны объединяются в Союз для того, чтобы действовать более целенаправленно, агрессивно!

Как, к примеру, Россия сейчас на Украине.

— У нас, в Беларуси, именно такой настрой,— обнадежил Александр Лукашенко.— Поэтому я призываю вас всех действовать на интеграцию! В этом суть нашего Союза. Благодарю вас за внимание!

Лично я был благодарен и Александру Лукашенко. Всего несколько слов — и оказалось, что и нет никакого такого особенного ЕАЭС, а может, и не было.

И это был сюрприз.

— Давайте договоримся,— предложил он.— Я полагаю, что можем действовать, как в былые времена, каждый выскажется по повестке дня, в целом, по всем вопросам, и потом примем решение, будем ли мы выступать на расширенном заседании.

Возможно, Александр Лукашенко как председательствующий хотел таким образом предложить закрытый формат обсуждения, ибо протоколом на заседании в узком составе предполагалось транслировать лишь его выступление и Владимира Путина. А на заседании в расширенном составе — все без исключения. И там коллеги его вряд ли были бы откровенны.

И коллеги его не поддержали. Утвердили классическую повестку.

И на заседании в расширенном составе президент Белоруссии был уже не тот. Укатали сивку в президентской библиотеке.

— Мы констатировали,— говорил Владимир Путин,— что участие в работе ЕврАзЭС приносит серьезные дивиденды, в том числе связанные с ускоренным ростом промышленного производства, экономики в целом, расширяет возможности для общения граждан между собой... В общем, эффект достаточно позитивный!

А уж если позитивный, как говорит старший брат, то позитивный.

— Наш союз состоялся! — воскликнул Александр Лукашенко.— Сформировался прочный фундамент объединения стран, которые имеют одни и те же цели, общее понимание процесса их достижения! Еще раз хочу поблагодарить президента России Владимира Владимировича за приглашение и создание условий для продуктивной работы, и это традиционно! Рад приветствовать в этом зале наших друзей, представителей государственных наблюдателей при ЕврАзЭС, а также делегацию высокого уровня Индонезии (представлена министром правительства.— А. К.). Растущий интерес глобального большинства к партнерским отношениям с нашим союзом говорит об актуальности евразийской интеграционной модели! Подчеркивает роль нашего интеграционного объединения как полюса экономического притяжения при всех недостатках, о которых мы говорили в узком составе... Подводя итоги реализации стратегических направлений развития экономической интеграции, можно с уверенностью сказать, что в условиях колоссального внешнего давления на наши страны Союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников!.. Голос Евразийского экономического союза все увереннее звучит на международных площадках от Женевы до Нью-Йорка!

Собственно говоря, на этом можно и закончить.

Андрей Колесников, Санкт-Петербург