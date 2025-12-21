Минское «Динамо» разгромило «Ладу» в матче КХЛ

Минское «Динамо» одержало крупную победу над тольяттинской «Ладой» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 7:2.

Встреча, прошедшая 21 декабря 2025 года на «Минск-Арене», завершилась уверенной победой хозяев. Семь шайб в ворота соперника забросили Илья Усов, Даниил Липский, Роб Хэмилтон, Сэм Энас, Сергей Кузнецов и дважды Виталий Пинчук, ставший автором дубля.

В составе «Лады» отличились Никита Михайлов и Сергей Чивилёв. «Динамо» прервало серию из двух неудачных матчей и во второй раз в текущем сезоне оказалось сильнее тольяттинской команды.

До конца регулярного чемпионата командам предстоит провести еще одну встречу.

Андрей Сазонов